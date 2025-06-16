مقتنيات ميتابلانيت من البيتكوين تصل إلى 10,000 بيتكوين متجاوزةً كوينبيز

تام شمس - الاثنين 16 يونيو 2025 02:24 مساءً - اشترت شركة الاستثمار اليابانية ميتابلانيت مؤخرًا 1,112 بيتكوين، مما رفع إجمالي مقتنياتها من البيتكوين إلى 10,000 بيتكوين، لتتفوق بذلك على كوينبيز وتصبح سابع أكبر شركة مدرجة تحتفظ بخزانة بيتكوين.

وأعلنت ميتابلانيت يوم الإثنين أنها اشترت كمية البيتكوين هذه مقابل 16.88 مليار ين ياباني (ما يعادل 117 مليون دولار). وبهذا، أصبحت الشركة تمتلك 10,000 بيتكوين، متجاوزة مقتنيات كوينبيز البالغة 9,267 بيتكوين، بحسب بيانات من Bitbo.

المصدر: Metaplanet

ويبلغ متوسط سعر شراء ميتابلانيت للـ10,000 بيتكوين حاليًا 13.9 مليون ين ياباني، أي نحو 96,400 دولار لكل بيتكوين.

يأتي ذلك بعد أسبوعين فقط من صعود ميتابلانيت إلى المركز الثامن بين أكبر الشركات من حيث مقتنيات البيتكوين.

ميتابلانيت تصدر سندات بقيمة 210 ملايين دولار لشراء بيتكوين

في اليوم ذاته، أعلنت ميتابلانيت أن مجلس إدارتها قرر إصدار سندات بدون فوائد بقيمة 210 ملايين دولار، مشيرةً إلى أن المبلغ جُمع بهدف شراء المزيد من البيتكوين.

وقد عدّلت الشركة استراتيجيتها المتعلقة بالبيتكوين بشكل جذري في الأشهر الأخيرة، إذ تهدف الآن إلى امتلاك 210,000 بيتكوين بحلول نهاية عام 2027. وحتى الآن، أكملت الشركة شراء 10,000 بيتكوين، وستحتاج إلى شراء 200,000 بيتكوين إضافية خلال الـ18 شهرًا المقبلة.

ارتفاع سهم ميتابلانيت بأكثر من 20%

ساهمت الإعلانات المتتالية في ارتفاع سعر سهم ميتابلانيت بشكل ملحوظ خلال اليوم.

فقد صعد سهم الشركة (3350T) بأكثر من 22% يوم الإثنين في بورصة طوكيو، ليصل إلى ذروته عند 1,860 ين ياباني. كما ارتفع سهم ميتابلانيت بأكثر من 417% منذ بداية العام.

المصدر: Google Finance

الطلب المؤسسي لا يزال قويًا

على الرغم من التراجع الأخير الذي شهد فيه البيتكوين انخفاضًا من 110,000 دولار إلى 103,000 دولار في غضون ثلاثة أيام بسبب التوترات الجيوسياسية، بقي الطلب من المستثمرين المؤسسيين مستقرًا.

وفي سياق ذي صلة، أشار مايكل سايلور، الشريك المؤسس لشركة Strategy، إلى أن شركته تعتزم شراء المزيد من البيتكوين يوم الإثنين على الرغم من استمرار التوترات الجيوسياسية.

كما سجلت صناديق البيتكوين المتداولة في البورصة خمسة أيام متتالية من التدفقات الصافية الإيجابية الأسبوع الماضي، حيث ضخ المستثمرون المؤسسيون أكثر من 1.3 مليار دولار خلال تلك الفترة.

وفي يوم السبت، صرح هانتر هورزلي، الرئيس التنفيذي لشركة Bitwise Asset Management، بأن للبيتكوين القدرة على تجاوز سوق السندات السيادية البالغ 30 تريليون دولار.

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