هيئة SEC توافق على طلب شركة “ترامب ميديا”: هل ستشتري الشركة المزيد من البيتكوين؟

وافقت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) على طلب شركة “ترامب ميديا”، ما يمهد الطريق أمام الشركة لاستخدام رأس مالها، البالغ نحو 2.3 مليار دولار، في شراء البيتكوين أو أصول مرتبطة به.

وبينما لم تفصح الشركة عن حجم أو توقيت استثماراتها المحتملة في البيتكوين، تؤكد نشرة الاكتتاب أن الاستحواذ سيتم وفق ما تراه مناسب، مع إمكانية توسيع رأس المال إلى 12 مليار دولار عبر إصدارات مستقبلية من الأسهم أو الديون.

تتداول أسهم الشركة تحت الرمز DJT في بورصة ناسداك، وتُشير البيانات إلى أن نحو 84.7 مليون سهم من أسهم المستثمرين الأوائل أصبحت مؤهلة لإعادة البيع، ما يعادل نصف الأسهم المتداولة علنا.

تشير استراتيجية الشركة إلى إمكانية شراء أوراق مالية مرتبطة بالبيتكوين، أو بيع البيتكوين لاحقا للاستثمار في أصول أخرى.

وتُعزز هذه الخطوة الطابع المالي والتقني المتنامي لمجموعة “ترامب”، التي تضم أيضا منصة “Truth Social”، وخدمة “Truth+” للبث، وعلامة “Truth.fi” في مجال التكنولوجيا المالية والعملات الرقمية.

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