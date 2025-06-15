لماذا يشهد صندوق IBIT Bitcoin ETF التابع لشركة بلاك روك ارتفاع مغاير لباقي الصناديق؟

يشهد صندوق IBIT التابع لشركة بلاك روك ارتفاع قياسي نتيجة لتزايد إقبال المستثمرين المؤسسات والمستشارين الماليين، ومدعوم بتحسّن البيئة السياسية والتنظيمية تجاه العملات الرقمية في الولايات المتحدة.

حقق الصندوق تدفقات صافية بنحو 1.1 مليار دولار الأسبوع الماضي، ليصل إلى 70 مليار دولار من الأصول المُدارة خلال 341 يوم فقط، وهو أسرع معدل نمو في تاريخ صناديق المؤشرات المتداولة.

ويرتبط هذا النمو بالثقة في علامة بلاك روك، وسعي المستثمرين لتبني البيتكوين دون تحمل عبء التخزين المباشر.

حاليا هناك أكثر من 1200 مؤسسة تقدم تقارير 13-F تمتلك حصص في صندوق IBIT، ومع توقعات بأن ترتفع هذه النسبة إلى 40% خلال العام المقبل، يعكس الصندوق تحول ملحوظ في مواقف كبار المستثمرين تجاه العملات المشفرة.

بالاضافة إلى كل ما سبق هناك توصيات حديثة من مستشارين ماليين بارزين مثل “كريك إيدلمان” والذي يوصي بتخصيص ما بين 10% إلى 40% من المحافظ للأصول الرقمية.

الأمر الذي عزز أيضا من زخم IBIT، الذي يستفيد من مكانة “بلاك روك” كاسم موثوق به في الأوساط المؤسساتية.

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