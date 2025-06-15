صحوة حوت الايثيريوم بعد 9 سنوات من الصمت وتحقيق أرباح بنسبة 816,760%

شهدت شبكة الايثيريوم حدث لافت تمثل في استيقاظ إحدى أقدم المحافظ بعد قرابة العقد من الزمن، محققة أرباح فلكية تجاوزت 816,000%.

ووفقا لبيانات “Whale Alert”، فقد تم تنشيط محفظة أنشئت قبل عملية التعدين وتعود إلى كتلة التكوين (Genesis Block)، تحتوي على 2000 ايثيريوم تم شراؤها عام 2015 مقابل 620 دولار فقط.

وبسعر السوق الحالي، تقدر قيمة هذا الرصيد بأكثر من 5 مليون دولار.

الحوت وراء هذه المحفظة نقل مؤخرا 500 إيثيريوم، ما يعادل 1.27 مليون دولار، إلى عنوان آخر، في أول تحرك له منذ تسع سنوات.

التحويل الذي جرى قبل 11 ساعة أثار تساؤلات حول دوافعه، سواء أكان تصفية جزئية، أو خطوة احترازية أمنية، أو تمهيد لتحركات استثمارية قادمة.

رغم هذا البيع، لا تزال المحفظة تحتفظ بـ 1500 ايثيريوم تُقدر قيمتها بنحو 3.78 مليون دولار، في وقت يشهد فيه السوق تقلبات متوسطة مع تعافي تدريجي من أدنى المستويات، فيما لا يزال الايثيريوم يتداول بعيدا عن ذروته السابقة البالغة 4800 دولار.

التحرك اللافت لحوت ظل صامتا منذ مرحلة التأسيس يعكس مدى التغيرات التي مرت بها العملة، ويطرح علامات استفهام حول نواياه المستقبلية، خاصة في ضوء محاولة السوق كسر نمط التماسك السعري الحالي.

تحركات مماثلة تُعد دائما ذات تأثير مزدوج:

مالي ونفسي.

خاصة حين يصدر عن جهات تمتلك جذور عميقة في البنية الأولى للإيثيريوم.

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