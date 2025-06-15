كاردانو (ADA) تدخل قائمة العملات الرقمية الأكثر تداولا

خلال عطلة نهاية الأسبوع، تجاوزت عملة كاردانو كل من الإيثيريوم والبيتكوين كاش وحتى مونيرو لتصبح العملة الرقمية الأكثر تداولا.

ويرتبط الارتفاع الأخير بسلسلة من التطورات في منظومتها، ومناقشات مجتمعها، والتغييرات الجذرية في سردها لقطاع التمويل اللامركزي (DeFi) بزيادة حجم النقاش والجدل حولها.

وتُعدّ خطة تشارلز هوسكينسون الجريئة لتبادل 100 مليون دولار من ADA مقابل البيتكوين والعملات المستقرة المصدر الرئيسي لشعبية العملة حاليا.

هذا ويشهد قطاع التمويل اللامركزي (DeFi) في كاردانو ازدهار بفضل توفيره المزيد من الدعم للبنية التحتية وسيولة قوية.

ومثلما أشرنا أثارت الخطوة الأخيرة المعلن عنها من مؤسس كاردانو جدل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي والمنتديات حول القيمة طويلة الأجل لـ ADA وموقعها الاستراتيجي في مشهد التمويل اللامركزي المتغير.

وهو ما أجج النشاط المتزايد في منصات كاردانو للرهانات، والتساؤل حول قدرة الشبكة على إنتاج مكافآت ورهانات تنافسية على المدى الطويل، ومدى بقاء حماس المستثمرين حولها.

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