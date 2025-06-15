سعر البيتكوين يتوقف تحت مستوى 106 ألف دولار مع تصاعد الاضطرابات الجيوسياسية

في نهاية أسبوع متقلب، تعرض سعر البيتكوين لرفض سعري عند مستوى 106 ألف دولار، متأثرا بتطورات جيوسياسية في الشرق الأوسط وتصريحات تصعيدية من الرئيس الأميركي السابق “دونالد ترامب” تجاه إيران.

كانت البيتكوين قد سجلت ارتفاع ملحوظ مطلع الأسبوع الماضي، متجاوزة حاجز 110 آلاف دولار في مناسبات عدة، لكنها فشلت في الحفاظ على هذا الزخم، وتعرضت لعدة حالات رفض دفعت السعر إلى التراجع.

أحدث هذه المحاولات دفع السعر دون مستوى 106 ألف دولار، قبل أن يعاود السعر الصعود إلى 108,400 دولار يوم الخميس، مدفوع بتحركات المستثمرين المتفائلين.

غير أن تصاعد التوترات مجددا أدى إلى تراجع سريع نحو 103 ألف دولار.

ومع استمرار الضربات والهجمات المتبادلة، استعاد سعر البيتكوين بعض قوته وارتفع إلى ما فوق 106 ألف دولار، قبل أن يعاود الانخفاض إثر تهديدات “ترامب” الأخيرة، والتي توعد فيها إيران برد قوي من القوات الأميركية.

في الوقت الحالي، يتم تداول سعر البيتكوين فوق مستوى 105 ألف دولار بقيمة سوقية تقل عن 2.1 تريليون دولار، مع هيمنة تبلغ 61.7% على سوق العملات الرقمية.

أما العملات الرقمية البديلة، فقد سجلت غالبا تراجع طفيف على مدار اليوم.

هذا وبقي سعر الايثيريوم أعلى من مستوى 2500 دولار رغم الانخفاض المحدود، بينما انخفض سعر DOGE وBNB وLINK وXRP وSOL بنسبة تقارب 1%.

عملة HYPE كانت الأضعف أداء بين العملات الرقمية الكبرى، متراجعة بنسبة 5%، في حين ارتفعت Pi بنسبة مماثلة، لتتداول فوق 0.6 دولار بعد هبوط حاد شهدته العملة مؤخرا.

وشهدت عملة AB صعود بارز بنسبة 20%، مما أهلها لدخول قائمة أكبر 100 عملة رقمية.

أما إجمالي القيمة السوقية لسوق العملات الرقمية، فقد انخفض بنحو 20 مليار دولار ليصل إلى 3.38 تريليون دولار، بحسب بيانات منصة CG.

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