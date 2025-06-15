هل يتخلى كبار المستثمرين عن ADA بسبب مقترحات مؤسس المشروع؟

شهدت عملة كاردانو (ADA) تقلبات مؤخرا، وسط إشارات متباينة من كبار المستثمرين.

ففي حين أفادت تقارير سابقة عن زيادة حيازات الحيتان لما تملكه من العملة بنحو 120 مليون ADA خلال 48 ساعة، كشف المحلل “علي مارتينيز” عن تخلصهم لاحقا من أكثر من 270 مليون ADA في أسبوع، ما يعادل نحو 170 مليون دولار.

هذا السلوك المتناقض ساهم في زيادة ضغط البيع على العملة.

سعر ADA تراجع من 0.71 إلى أقل من 0.62 دولار، قبل أن يتعافى نسبيا إلى 0.636 دولار.

وتزايدت التحذيرات من إمكانية استمرار التراجع إلى مستوى 0.5 دولار إذا لم يتم كسر نمط الرأس والكتفين الفني.

رغم أن التوترات الجيوسياسية تمثل عامل خارجي واضح في تراجع السوق، إلا أن بعض المحللين أشاروا إلى وجود مؤثر داخلي إضافي، تمثل في اقتراح مؤسس كاردانو “تشارلز هوسكينسون” الأخير، والذي دعا إلى مبادلة 100 مليون دولار من ADA بالبيتكوين وعملات مستقرة لتعزيز التمويل اللامركزي على شبكة كاردانو.

ورغم الانتقادات التي أثارها هذا الاقتراح، سارع “هوسكينسون” إلى نفي تأثيره السلبي، مؤكدا وجود طلب مؤسساتي قوي على ADA خارج منصات التداول يكفي لاستيعاب أي ضغوط بيع محتملة.

واعتبر أن تطوير منظومة DeFi على كاردانو سيُعوّض أي عمليات سحب مؤقتة من الخزانة.

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