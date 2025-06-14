إلى أي مدى سيصل سعر XRP إذا استحوذت XRPL على 14% من حجم تداول SWIFT العالمي؟

قبل أيام نشرنا مقالة تتناول تصريح “براد غارلينغهاوس” الرئيس التنفيذي لشركة الريبل والذي توقع فيه أنه وبحلول سنة 2030 ستأخذ الريبل ما نسبته 14 % من معاملات SWIFT.

فيما يلي بعض الأرقام حول كم من المتوقع أن يصل سعر العملة XRP إذا ما ثبتت نبوءة “غارلينغهاوس”:

وفق تقديرات “Statista”، تدير شبكة SWIFT نحو 5 تريليون دولار من المعاملات يوميا، ما يعادل 1.25 كوادريليون دولار سنويا.

وبالتالي فإن استحواذ شبكة XRPL على 14% من هذا الحجم يعني تسوية نحو 175 تريليون دولار سنويا، أو حوالي 700 مليار دولار يوميا باستخدام XRP.

على افتراض استخدام كل عملات XRP أربع مرات يوميا، فإن الشبكة ستحتاج إلى سيولة لا تقل عن 175 مليار دولار من XRP يوميا لضمان سلاسة التسويات.

في هذا السيناريو، قد يرتفع سعر XRP إلى أكثر من 20 دولار، وفق نماذج تعتمد على دور السيولة والتداول المستمر.

ورغم أن هذه التقديرات تظل نظرية، فإن مجتمع XRP بات أكثر تفاؤلا بعد تصريحات “غارلينغهاوس” وظهرت توقعات مفرطة، بعضها يضع السعر عند 1500 دولار لسعر عملة XRP.

غير أن هذه الأرقام، رغم جاذبيتها، تفتقر إلى الأساس الواقعي في الوقت الحالي.

على سبيل المثال، وصول سعر عملة XRP إلى 1250 دولار سيرفع القيمة السوقية للعملة إلى أكثر من 67 تريليون دولار، أي أكثر من القيمة الإجمالية للبيتكوين، وأمازون، وآبل، وغوغل، والذهب مجتمعين.

لذلك، فإن أي رهان استثماري على هذا الأساس يتطلب حذر بالغ وتقييم منطقي للمعطيات الفعلية في السوق.

اقرأ أيضا:

كيف كان أداء سوق العملات المشفرة الأسبوع الماضي حسب أبحاث بينانس؟

صمود سعر البيتكوين رغم التصعيد الجيوسياسي والعملة الرقمية HYPE تواصل الارتفاع

