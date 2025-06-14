صمود سعر البيتكوين رغم التصعيد الجيوسياسي والعملة الرقمية HYPE تواصل الارتفاع

شهد سوق العملات الرقمية تقلبات حادة بعد الهجوم الإسرائيلي على إيران، إلا أن البيتكوين أظهر قدر لافت من الاستقرار عقب الرد الإيراني، متماسك فوق مستوى 104,000 دولار.

وكانت العملة الرقمية قد تجاوزت بداية الأسبوع حاجز 110,000 دولار، قبل أن تتراجع على وقع تطورات سياسية واقتصادية، منها اتفاق تجاري بين الصين والولايات المتحدة وبيانات التضخم الإيجابية.

التصعيد العسكري أدى إلى هبوط سريع في سعر البيتكوين إلى ما دون 103,000 دولار، لكنه تمكن لاحقا من التعافي، فيما تظل التوقعات حذرة خاصة إذا فقدت العملة دعم 100,000 دولار.

القيمة السوقية الإجمالية للبيتكوين ارتفعت إلى نحو 2.1 تريليون دولار، مع هيمنة تبلغ 61.5% على السوق.

على صعيد العملات البديلة، أظهرت معظمها بوادر تعاف بعد خسائر يوم الجمعة.

ارتفع سعر الايثيريوم مجددا فوق 2500 دولار، فيما حافظت عملة الريبل على مستوى 2.15 دولار.

وسجلت عملات مثل سولانا ودوجكوين وكاردانو وأفالانش ارتفاعات متواضعة، بينما برزت العملة الرقمية HYPE بارتفاع قوي بنسبة 3%، لتتداول قرب ذروتها التاريخية فوق مستوى 40 دولار.

كما شهدت العملة الرقمية WBT وFartcoin وPI وICP مكاسب ملحوظة.

ارتفع سوق العملات الرقمية بشكل عام بأكثر من 60 مليار دولار إلى قيمتها السوقية، لتصل إلى 3.4 تريليون دولار مجددا، وفق بيانات CG.

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