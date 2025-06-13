الإقبال المؤسساتي يساهم في انتعاش صناديق البيتكوين المتداولة (ETF): التفاصيل

عادت صناديق البيتكوين المتداولة (ET) إلى جذب رؤوس الأموال المؤسساتية بقوة، إذ سجلت تدفقات داخلية تجاوزت 1.07 مليار دولار خلال أربعة أيام فقط، في ظل اضطرابات السوق الناجمة عن تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.

بحسب بيانات من منصات “Sentiment” و”SoSoValue”، استأنفت صناديق البيتكوين المتداولة الفورية الأمريكية استقبال التدفقات بعد فترة قصيرة من الخروج الجماعي، مما يشير إلى تجدد الاهتمام المؤسساتي بالأصل الرقمي.

وبلغت التدفقات يوم الاثنين 386.27 مليون دولار، تلتها 431.12 مليون يوم الثلاثاء، وهو اليوم الذي سجل فيه صندوق IBIT التابع لشركة بلاك روك رقم قياسي بوصوله إلى 70 مليار دولار من الأصول المُدارة خلال 341 يوم.

واستمرت التدفقات الإيجابية يومي الأربعاء والخميس بقيمة 164.57 مليون و86.31 مليون دولار على التوالي.

هذه المكاسب الأخيرة محَت بالكامل التدفقات الخارجة التي سُجلت في 5 و6 يونيو، ورفعت صافي التدفقات التراكمية إلى 45.31 مليار دولار، فيما بلغت الأصول الخاضعة للإدارة 130.26 مليار دولار حتى 12 يونيو.

جاء هذا الأداء وسط تقلبات حادة في السوق، إذ أدى تأكيد الضربات الإسرائيلية على مواقع إيرانية في 13 يونيو إلى تراجع إجمالي القيمة السوقية للعملات الرقمية بنحو 190 مليار دولار، مع هبوط البيتكوين من 108,369 دولار إلى 103,081 دولار، قبل أن تستقر لاحقا حول 105000 دولار.

ورغم التراجع، بقيت البيتكوين مرتفعة بنسبة 1% على أساس أسبوعي، متقدمة على أداء السوق العام الذي شهد انخفاضا نسبته 0.6%.

اقرأ أيضا:

شركات عالمية تدرس إمكانية إصدار عملات رقمية مستقرة لتجنب رسوم البطاقات

بدء سك العملة الرقمية المستقرة USD1 على بلوكشين TRON

