Shopify تطلق إمكانية الوصول المبكر لمدفوعات USDC على شبكة Base

تام شمس - الجمعة 13 يونيو 2025 12:47 مساءً - بدأت شركة شوبيفاي (Shopify)، عملاقة التجارة الإلكترونية العالمية، طرح إمكانية الوصول المبكر إلى مدفوعات العملات المستقرة من خلال عملة USDC الصادرة عن شركة سيركل (Circle)، وذلك بالتعاون مع منصة التداول الأمريكية الكبرى كوين بيز (Coinbase).

وأعلنت شوبيفاي يوم الخميس أنها تخطط لإطلاق مدفوعات USDC بالكامل على شبكة Base، وهي شبكة الطبقة الثانية (L2) المبنية على إيثيريوم من كوين بيز، عبر نظامي Shopify Payments وShop Pay، خلال العام الجاري.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة شوبيفاي، توبي لوتكي، في منشور عبر منصة X:

"نعتقد أن العملات المستقرة وسيلة طبيعية لإجراء المعاملات عبر الإنترنت، وقد عملنا مع كوين بيز لتطوير عقد ذكي لبروتوكول مدفوعات التجارة الإلكترونية الذي يدعم هذه الخطوة."

الرئيس التنفيذي لشركة كوين بيس، برايان أرمسترونغ (يسار)، والرئيس التنفيذي لشركة شوبيفاي، توبي لوتكي، يُعلنان عن مدفوعات شوبيفاي بعملة USDC على منصة بيس. المصدر: توبي لوتكي

أوضح لوتكي أيضًا أن ميزة المدفوعات الجديدة باستخدام العملات المستقرة ستتيح لشركة شوبيفاي تقديم حوافز للمشترين مستقبلًا، مثل استرداد نقدي بنسبة 1% يتم دفعه بعملة محلية.

لماذا اختارت شوبيفاي شبكة Base؟

تُعد شبكة Base التابعة لكوين بيز رابع أكبر شبكة من حيث إمدادات عملة USDC، إذ تمثل نسبة 6% من إجمالي المعروض البالغ 61 مليار دولار، وفقًا لبيانات USDC Transparency وCoinGecko.

وصفت شوبيفاي شبكة Base بأنها "شبكة سريعة للغاية وذات تكلفة منخفضة ظهرت كخيار ممتاز لتحويل الأموال"، مشيرة إلى أنها توفر معاملات "سريعة، رخيصة، وآمنة" بالإضافة إلى كونها قناة دفع عالمية تعمل على مدار الساعة.

أكبر خمس سلاسل كتل لعملة USDC من حيث العرض وقت كتابة هذا التقرير. المصدر: USDC Transparency، CoinGecko

لم تذكر شوبيفاي ما إذا كانت تنوي دعم شبكات أخرى لـUSDC أو إدراج عملات مستقرة وأصول مشفرة إضافية، ما أثار تساؤلات بين المعلقين عبر الإنترنت حول اقتصار الدعم على شبكة واحدة فقط.

ليست هذه الخطوة أولى محاولات شوبيفاي للدخول إلى مجال العملات الرقمية. فمنذ عام 2013، كانت المنصة تدعم قبول مدفوعات البيتكوين بشكل غير مباشر عبر بوابات دفع مدمجة.

ووفقًا لمركز مساعدة شوبيفاي، يمكن للتجار استخدام ما لا يقل عن تسع طرق دفع إضافية تدعم مجموعة متنوعة من العملات المشفرة، من خلال بوابات خارجية مثل BitPay وSolana Pay وغيرها.

المصدر: Shopify

ومع ذلك، تشير الشركة إلى أن:

"نظرًا لطول مدة التسوية، قد تؤدي معاملات العملات الرقمية إلى مشاكل في المبيعات السريعة. نوصي باستخدام طريقة دفع مباشرة مثل Shopify Payments للحصول على أفضل أداء."

شراكة متجددة مع كوين بيز

تُعد هذه الشراكة الأخيرة بين شوبيفاي وكوين بيز استئنافًا لتعاون سابق، حيث انضمت الشركتان في عامي 2019 و2020 إلى مشروع العملة المستقرة "ديم" (Libra سابقًا) التابع لشركة ميتا (فيسبوك سابقًا). وقد تم إنهاء المشروع رسميًا في أوائل عام 2022 بعد مواجهته مقاومة شديدة من الجهات التنظيمية العالمية.