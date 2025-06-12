خروج 140,000 ايثيريوم من منصات تداول العملات الرقمية في يوم واحد: التفاصيل

شهدت منصات تداول العملات الرقمية انسحاب ملحوظ لعملات الايثيريوم، إذ تم سحب أكثر من 140 ألف عملة في يوم واحد، وفقا لبيانات نشرتها شركة التحليلات على السلسلة “Sentora” (المعروفة سابقا بـ “IntoTheBlock”).

يأتي هذا التدفق الكبير وسط موجة صعودية في السوق وزيادة شهية المستثمرين تجاه العملة.

بلغت قيمة هذا السحب نحو 393 مليون دولار، وهو ما وصفته “Sentora” بأنه أكبر سحب في يوم واحد منذ أكثر من شهر.

وقد تزامن ذلك مع تجاوز سعر الايثيريوم حاجز 2760 دولار، في حين لم تشهد السوق مثل هذا السحب الجماعي منذ 12 مايو، عندما كان سعر العملة يقارب 2520 دولار.

في موازاة هذا، سجلت عقود الإيثيريوم الآجلة ارتفاع كبير في الفائدة المفتوحة، لتصل إلى مستوى غير مسبوق بلغ 20 مليار دولار، بحسب بيانات منصة “Glassnode”.

يشير هذا الارتفاع إلى تصاعد الرغبة في المضاربة، مع استمرار المتداولين في استخدام الرافعة المالية.

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