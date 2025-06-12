تراجع سعر البيتكوين رغم التحسن الملحوظ في المؤشرات الاقتصادية العالمية

بالرغم من التحسن الملحوظ في المؤشرات الاقتصادية الأمريكية والتقارير الإيجابية حول العلاقات التجارية مع الصين، لم تنعكس هذه التطورات على أداء سعر البيتكوين، حيث سجل سعر العملة انخفاض تجاوز قيمته 2500 دولار.

شهدت عملة البيتكوين انتعاش مؤقت عقب الهبوط الحاد الذي وقع نهاية الأسبوع الماضي، والذي تزامن مع توتر بين الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” ورجل الأعمال “إيلون ماسك”، ما دفع بالبيتكوين إلى ما دون 100,500 دولار.

إلا أن السوق سرعان ما استعاد بعض زخمه، ووصل السعر لاحقا إلى مستوى 110,500 دولار، مقتربا من أعلى مستوياته التاريخية.

مع ذلك، لم يصمد هذا الزخم طويلا، فعلى الرغم من بيانات مؤشر أسعار المستهلك التي جاءت أفضل من المتوقع، وتصريحات رسمية تشير إلى قرب التوصل لاتفاق تجاري بين واشنطن وبكين، فقد توقف صعود البيتكوين وانخفض إلى ما دون 108,000 دولار، مع تراجع قيمته السوقية إلى 2.14 تريليون دولار، بينما بقيت هيمنته على السوق عند 61%.

على صعيد العملات الرقمية البديلة، تراجعت معظم العملات الرقمية بعد موجة من المكاسب الأخيرة.

انخفض سعر عملة الإيثيريوم بنسبة تجاوزت 1%، لتتداول عند 2750 دولار، بينما خسر سعر الريبل مستوى 2.3 دولار ليستقر دون 2.25 دولار بعد تراجع يومي بلغ 4%.

وشهدت عملات مثل DOGE وSUI وADA وLINK وTRX وAVAX انخفاضات أكبر، تراوحت بين 6% و7%.

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