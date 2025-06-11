شركة “Interactive Strength” تخطط لاستثمار 500 مليون دولار في مشروع Fetch.ai

أعلنت شركة “Interactive Strength” المدرجة في بورصة ناسداك تحت إسم “TRNR” عن خطة لاستثمار ما يصل إلى 500 مليون دولار في العملة الرقمية المشفرة FET الخاصة بمشروع Fetch.ai، في خطوة تهدف إلى بناء واحدة من أكبر المحافظ المؤسساتية للعملات الرقمية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وأوضحت الشركة، المتخصصة في حلول اللياقة البدنية التقنية، أن التمويل تم تأمينه من خلال اتفاقية شراء أوراق مالية، وسيُخصص بالكامل لشراء عملات FET.

هذا وستُعتمد منصة “BitGo” لحفظ العملات الرقمية وتداولها.

يمكن القول أن هذا الاستثمار يمثل توسع استراتيجي كبير لشركة “TRNR”، ويضعها في موقع ريادي بين الشركات المدرجة التي تركز على أصول الذكاء الاصطناعي الرقمية.

علّق الرئيس التنفيذي لشركة “TRNR” بأن هذه المبادرة ستُعزز من قدرة الشركة على إنشاء قيمة طويلة الأمد للمساهمين، مؤكدا أن دمج الذكاء الاصطناعي مع الأصول الرقمية يعكس التحول في البنية التحتية المالية العالمية.

من جانبه، يرى “أندريه غراتشيف”، الشريك الإداري في “DWF Labs”، أن هذه الخطوة تمثل بداية توجه متسارع نحو تبني الأصول الرقمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي على مستوى الشركات العامة.

إضافة إلى الاستثمار المالي، ستتعاون “TRNR” و”Fetch.ai” لتطوير خدمات لياقة بدنية ذكية باستخدام وكلاء مستقلين بالذكاء الاصطناعي، ما يعكس التوجه نحو حلول شخصية وقابلة للتكيف مع المستخدمين.

جدير بالذكر أن العملة الرقمية “FET” تتداول حاليا بسعر 0.8 دولار، متراجعة بنحو 4% خلال 24 ساعة، لكنها لا تزال ضمن أبرز خمسة عملات رقمية في قطاع الذكاء الاصطناعي من حيث القيمة السوقية.

تأتي هذه الخطوة في وقت تتزايد فيه توجهات الشركات العامة نحو استكشاف بدائل استثمارية خارج العملات الرقمية التقليدية.

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