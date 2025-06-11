سعر البيتكوين يتفاعل مع إعلان اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والصين وبيانات مؤشر أسعار المستهلك: التفاصيل

أثار إعلان الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” عن التوصل إلى اتفاق تجاري مع الصين، إلى جانب صدور بيانات التضخم الأمريكية، تفاعل فوري في سوق البيتكوين، رغم الغموض الذي لا يزال يكتنف بعض تفاصيل الاتفاق.

وأوضح “ترامب” عبر منصته “تروث سوشيال” أن الاتفاق بلغ مراحله النهائية، مشيرا إلى فرض رسوم جمركية إجمالية تبلغ 55%، دون توضيح طبيعة النسبة المعلنة على الولايات المتحدة، ما أثار تساؤلات بين المتابعين والمستثمرين.

كما أشار إلى استمرار تدفق الطلاب الصينيين إلى الجامعات الأمريكية، في إشارة ضمنية إلى تحسن العلاقات الثنائية.

الاتفاق الذي أُبرم عقب محادثات قصيرة بدأت في لندن، بانتظار المصادقة الرسمية من الرئيسين “شي جين بينغ” و”دونالد ترامب”، ويبدو أن الطرف الأمريكي راض مبدئيا عن مخرجات المحادثات.

في السياق الاقتصادي، أظهرت بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي لشهر مايو معدل تضخم سنوي عند 2.4%، مع زيادة شهرية طفيفة بنسبة 0.1%، وهي نتائج جاءت دون التوقعات، ما يخفف من المخاوف بشأن التأثير الفوري للرسوم الجمركية على الاقتصاد الأمريكي.

بالتزامن مع هذه التطورات، ارتفع سعر البيتكوين بنحو 1000 دولار ليصل إلى مشارف 110,000 دولار، قبل أن يستقر قرب الحد الأعلى من نطاقه السعري، دون اختراق واضح لهذا المستوى.

التفاعل السريع يعكس حساسية السوق للأحداث الجيوسياسية والاقتصادية الكبرى، رغم محدودية الزخم الذي أعقب هذا الارتفاع الأولي.

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