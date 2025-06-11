ركود شبكة البيتكوين رغم انتعاش سعر العملة واقترابه من مستوى 110 ألف دولار

رغم الارتفاع اللافت في سعر البيتكوين واقترابه من مستوى 110 ألف دولار اليوم 11 يونيو، إلا أن المؤشرات تظهر أن النشاط الفعلي على الشبكة لا يعكس هذا الزخم.

فبحسب تحليل حديث من منصة “CryptoQuant”، يعاني سوق الكريبتو من ركود واضح، مع تراجع ملحوظ في حركة التداول على الشبكة وفي منصات التداول المركزية.

انخفض مؤشر نشاط شبكة البيتكوين إلى 3470، وهو من أدنى المستويات منذ 18 شهر.

كما انكمش نشاط التجزئة بنسبة تفوق 5%، مع تراجع المعاملات الصغيرة التي تقل قيمتها عن 10,000 دولار.

وفي السياق ذاته، سجل حجم التداول الفوري أدنى مستوياته منذ أكتوبر 2020.

رغم هذا الجمود، تُظهر بيانات العرض أن 847,200 بيتكوين قد انتقلت إلى محافظ طويلة الأجل، في إشارة إلى سلوك تراكم مشابه لما حدث في أواخر 2024.

حيث أن هذه العملات لم تتحرك منذ أكثر من 155 يوم، ما يعكس ثقة متزايدة من قبل المستثمرين على المدى الطويل.

أما في سوق المشتقات، فتبرز الايثيريوم كمحور النشاط الأبرز.

هذا وبلغ حجم الاهتمام المفتوح بالعقود الآجلة للايثيريوم مستوى قياسي عند 7.17 مليون عملة، مع ارتفاع وتيرة التداول فوق المتوسط السنوي، لا سيما بين المتداولين الأفراد.

تُظهر هذه المعطيات انحسار النشاط في الأسواق الفورية مقابل ارتفاع في المضاربة بالعقود الآجلة.

وبينما تبدو شبكة البيتكوين ساكنة على السطح، تشير المقاييس العميقة إلى فترة تراكم وانتظار قد تسبق حركة سعرية كبيرة.

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