فرانكلين تمبلتون تُطلق ميزة "العائد اللحظي" للأصول المرمّزة عبر منصة Benji

تام شمس - الأربعاء 11 يونيو 2025 02:16 مساءً - أعلنت شركة "فرانكلين تمبلتون" لإدارة الاستثمارات، التي تُدير أصولًا بقيمة 1.53 تريليون دولار، عن إطلاق ميزة جديدة تتيح للمستثمرين جني العائد في الوقت الحقيقي أي في كل ثانية يحتفظون فيها بأصول مرمّزة.

وبحسب إعلان نُشر يوم الثلاثاء، فإن ميزة "العائد اللحظي" (Intraday Yield) ستتيح للمستثمرين تحقيق عوائد تتناسب مع مدة احتفاظهم بالأوراق المالية المرمّزة، حتى وإن تم تحويلها قبل نهاية اليوم. كما يمكن للمستثمرين جني العائد في أيام العطل الرسمية ونهايات الأسبوع، خارج أيام العمل المصرفي التقليدية.

سيتم دمج الميزة الجديدة ضمن منصة Benji لترميز الأصول التابعة للشركة. ووفقًا للشركة، من شأن هذا النظام أن يُحسّن النموذج الحالي لحساب العوائد في صناعة الكريبتو، والتي غالبًا ما تعتمد على فترات زمنية أطول.

وقال روجر بايستون، رئيس قسم الأصول الرقمية في فرانكلين تمبلتون، لموقع Cointelegraph:

"العائد اللحظي صُمّم لحلّ واحدة من أقدم المشكلات في التمويل التقليدي: بطء وعدم مرونة نظام حساب وتوزيع العوائد."

يُذكر أن طريقة حساب العائد تختلف حسب نوع الأصل، ورغم أنها تُعبر غالبًا على أساس سنوي، فإن الدفعات تُوزع على فترات منتظمة. وفي بعض الحالات، قد ترتبط العوائد الأعلى بفترات احتفاظ أطول.

وأضاف بايستون:

"في معظم الأنظمة التقليدية، يُحسب العائد في نهاية يوم التداول ويوزّع شهريًا، ما يعني أن المستثمرين الذين يتداولون خلال جلسة واحدة قد يفقدون حصتهم النسبية من الأرباح أو الفوائد المرتبطة بمدة احتفاظهم الفعلي."

تجدر الإشارة إلى أن الشركة تدير أحد أكبر صناديق الخزانة المرمّزة، وهو صندوق Franklin OnChain U.S. Government Money Fund، الذي تبلغ أصوله نحو 750 مليون دولار.

الاهتمام بترميز الأصول الواقعية يتصاعد في 2025

تشمل الأصول الواقعية القابلة للترميز أدوات الدين مثل سندات الخزانة الأمريكية والسندات الشركاتية، بالإضافة إلى الأسهم الصادرة عن شركات فردية. ووفقًا لبيانات RWA.xyz، بلغ إجمالي القيمة السوقية للأصول المرمّزة 23.14 مليار دولار حتى 9 يونيو، مقارنةً بـ15.75 مليار دولار في يناير، أي بزيادة بلغت 46.92% منذ بداية العام.

إحصائيات سوق ترميز الأصول الواقعية (RWA). المصدر: RWA.xyz

ومن بين مديري الأصول الآخرين الذين دخلوا مجال صناديق الأصول المرمّزة: بلاك روك وVanEck، اللذان يديران معًا أكثر من 2.94 مليار دولار في سندات خزانة مرمّزة حتى تاريخ 9 يونيو.