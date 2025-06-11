تقرير: إخفاق ميتا في الذكاء الاصطناعي يدفع زوكربيرغ لاستثمار 15 مليار دولار في Scale AI

تام شمس - الأربعاء 11 يونيو 2025 02:16 مساءً - أفادت تقارير أن شركة "ميتا بلاتفورمز" تستحوذ على حصة بنسبة 49% في شركة "سكيل إيه آي" (Scale AI)، وهي شركة رائدة في مجال تمييز البيانات التي تُستخدم في تشغيل العديد من تطبيقات الذكاء الاصطناعي، في إطار سعي الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرغ لتعزيز موقع ميتا في سباق الذكاء الاصطناعي شديد التنافس.

وبعد أيام من التكهنات، ذكرت منصة The Information يوم الثلاثاء أن ميتا أبرمت صفقة بقيمة 14.8 مليار دولار للحصول على حصة أقلية كبيرة في "سكيل إيه آي".

ووفقًا لمصادر مطلعة على المفاوضات، فقد تم إتمام الصفقة نقدًا، وستتضمن انضمام المدير التنفيذي لشركة سكيل، ألكسندر وانغ، إلى ميتا كجزء من مبادرة جديدة تُعرف باسم "الذكاء الفائق" (Superintelligence).

وكانت بلومبرغ قد أفادت يوم الاثنين بأن زوكربيرغ أصبح محبطًا من وتيرة تقدم ميتا في الذكاء الاصطناعي، ويقوم الآن بتشكيل فريق ضخم للسعي نحو تطوير "الذكاء الاصطناعي العام" (AGI) وهو شكل مستقبلي من الذكاء الاصطناعي يمكن أن يضاهي أو يتجاوز القدرات الإدراكية البشرية.

وقال بن غورتزل، عالم الحاسوب ومؤسس منصة SingularityNET، وهي منظومة لامركزية للذكاء الاصطناعي، إن الاختراقات الكبرى في مجال الذكاء الاصطناعي العام قد تكون على بُعد سنوات قليلة فقط.

بن غورتزل (يسار)، وسام بورجي من كوينتيليغراف، خلال مؤتمر Consensus في تورونتو، كندا. المصدر: Cointelegraph.

"من المرجح أن نتمكن من إطلاق AGI قادر على التفكير والتعميم خارج نطاق تدريبه وبرمجته خلال سنة إلى ثلاث سنوات من الآن"، قالها في مقابلة حديثة مع Cointelegraph.

ويعتقد غورتزل أن اللامركزية تمثل أفضل طريق لحماية مستقبل الذكاء الاصطناعي العام.

وفي هذه الأثناء، تُكثف شركات التكنولوجيا الكبرى جهودها لتكون بين أوائل من يحقق هذا الإنجاز التحويلي المحتمل.

إنفاق التكنولوجيا الكبرى على الذكاء الاصطناعي يتصاعد

من المتوقع أن تستثمر أكبر شركات التكنولوجيا الأمريكية — مثل ميتا، أمازون، ألفابت، ومايكروسوفت نحو 320 مليار دولار هذا العام وحده في الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية المرتبطة بمراكز البيانات، بحسب شبكة CNBC. ويمثل هذا ارتفاعًا حادًا مقارنة بـ230 مليار دولار تم استثمارها في العام الماضي.

كما أظهر تحليل منفصل من بلومبرغ إنتليجنس أن الإنفاق الرأسمالي على الذكاء الاصطناعي ارتفع بنسبة 16% منذ بداية عام 2025.

ومع تزايد الإنفاق، فإن الشركات المعنية ببناء البنية التحتية الأساسية للذكاء الاصطناعي في وضع مثالي للاستفادة.

وأشارت تحليلات من "غولدمان ساكس" إلى أن سلة من أسهم شركات مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي ومعدات الكهرباء قد ارتفعت بنسبة 52% و39% على التوالي منذ أدنى مستوياتها في أبريل الماضي.