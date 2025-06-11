تمويل العملات المشفرة يغيب عن الانتخابات التمهيدية لحاكم نيوجيرسي

تام شمس - الأربعاء 11 يونيو 2025 02:16 مساءً - بينما يتوجّه الناخبون إلى صناديق الاقتراع لاختيار مرشحيهم في الانتخابات التمهيدية للحزبين الديمقراطي والجمهوري ضمن سباق حاكم ولاية نيوجيرسي، يبدو أن تمويل المتداولين ومجموعات الضغط في قطاع العملات المشفرة لم يكن مؤثرًا كما كان في الانتخابات الفيدرالية لعام 2024.

فوفقًا للوثائق المقدمة إلى لجنة تنفيذ قوانين الانتخابات في نيوجيرسي، والتي راجعتها "كوينتيليغراف" حتى يوم الثلاثاء، لم يظهر أن لجان العمل السياسي (PACs) الممولة من شركات العملات المشفرة أو مجموعات المصالح المرتبطة بها قد ساهمت بأي شكل ملموس في دعم أي من المرشحين الـ12 من الحزبين الديمقراطي والجمهوري لمنصب الحاكم.

ومن خلال البحث في المساهمات المقدمة مباشرة إلى الحملات أو اللجان، أشارت بعض الإيداعات فقط إلى صلات محدودة مع قطاع العملات المشفرة.

فقد تبرع "روبرت صامويلز"، نائب رئيس علاقات المستثمرين في شركة التعدين MARA Holdings، بمبلغ 500 دولار لحملة المرشح الديمقراطي "جوش غوتهايمر"، كما تبرع "روهان فاركي"، كبير محللي التمويل الاستراتيجي في شركة Block، بمبلغ 900 دولار لحملة المرشح الجمهوري "جون برامنيك".

بالإضافة إلى ذلك، تبرعت "ميتي ساتي"، وهي مستشارة في "كوينبيس"، بمبلغ 500 دولار للمرشح الديمقراطي "ستيف فولوب"، في حين ساهم "روشان شاه"، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Decimal Digital Currency المتخصصة في التعدين والواقعة في نيوجيرسي، بمبلغ 2000 دولار لحملة المرشح الديمقراطي "راس باراكا".

وبلغ إجمالي التبرعات ذات الصلة بقطاع العملات المشفرة التي تمكنت "كوينتيليغراف" من رصدها قبل موعد الانتخابات التمهيدية يوم الثلاثاء نحو 4000 دولار فقط، وهو رقم ضئيل جدًا مقارنة بجهود القطاع في دعم المرشحين خلال انتخابات 2024، والتي شملت تبرعات مباشرة وشراء مساحات إعلانية عبر لجان مثل Fairshake، التي أنفقت أكثر من 130 مليون دولار على سباقات الكونغرس.

وكانت لجنتا Fairshake وProtect Progress التابعتان لها قد أنفقتا أكثر من 450 ألف دولار لدعم كل من "روبرت مينينديز جونيور" و"غوتهايمر" في انتخاباتهم التمهيدية لمجلس النواب عام 2024.

أغلى انتخابات في تاريخ نيوجيرسي... لكن دون كريبتو؟

ورغم غياب التمويل المباشر من قطاع العملات المشفرة عن سباق الحاكم، نظّمت مجموعة Stand With Crypto، التابعة لمنصة "كوينبيس"، فعالية لدعم المشاركة في التصويت يوم الخميس، حضرها ثلاثة مرشحين لمنصب الحاكم وشاركوا آراءهم مع مؤيدي العملات الرقمية. وقد أبدى كل من "غوتهايمر"، و"فولوب"، والمرشح الجمهوري "بيل سباديا" مواقف داعمة للأصول الرقمية خلال الحدث.

وأفاد متحدث باسم Stand With Crypto بعد الفعالية أن اللجنة السياسية للمجموعة لم تستخدم بعد أموالها لدعم أي مرشح في انتخابات الحاكم بالولاية. كما تواصلت "كوينتيليغراف" مع ممثلي "كوينبيس" وFairshake، لكنها لم تتلقَ ردًا حتى وقت النشر.

وبحسب تقرير صادر في 4 يونيو عن شركة AdImpact، فقد كان من المتوقع أن تصبح الانتخابات التمهيدية لحاكم نيوجيرسي الأغلى في تاريخ الولاية، مع إنفاق تجاوز 85 مليون دولار لدعم أو معارضة المرشحين. وأظهرت البيانات أن لجان العمل السياسي ومجموعات المصالح أنفقت أكثر من 22 مليون دولار على حملة "غوتهايمر"، دون أن يذكر التقرير أي تمويل من شركات العملات المشفرة.