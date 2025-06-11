مؤسسة إيثريوم تسلط الضوء على تجربة المستخدم والطبقة الاجتماعية بوصفها تحديات أمنية

تام شمس - الأربعاء 11 يونيو 2025 02:16 مساءً - حددت مؤسسة إيثريوم ستة مجالات تمثل تحديات أمنية لمستقبل منظومة إيثريوم، في تقرير نُشر يوم الثلاثاء، من بينها قضايا تتعلق بتجربة المستخدم والطبقة الاجتماعية.

وقد تم إعداد هذا التحليل بناءً على مساهمات من أصحاب المصلحة في منظومة إيثريوم، مثل المستخدمين والمطورين. ويشير التقرير إلى أن تجربة المستخدم (UX) تُعد من أهم الجوانب الأمنية التي يمكن لإيثريوم تحسينها.

"يتحمّل المستخدم عبئًا كبيرًا من مسؤولية الأمان"، بحسب التقرير، مضيفًا أن "أمن تجربة المستخدم وسلامتها كانا القضية الأولى التي تم تحديدها من خلال آراء وتشاورات مع أطراف من داخل المنظومة."

ومن بين أبرز مشكلات تجربة المستخدم التي أوردها التقرير: التوقيع الأعمى، وإدارة الموافقات والصلاحيات، وواجهات الويب المخترقة. وأضاف التقرير: "العديد من المستخدمين ليس لديهم المعرفة الكافية لإدارة المفاتيح التشفيرية بأمان."

كما تضمن التقرير مجالات أخرى مثل أمن العقود الذكية، وأمن البنية التحتية والحوسبة السحابية، وبروتوكول الإجماع، وآليات الرصد والاستجابة للحوادث، وجهود التخفيف من المخاطر، وأمن الطبقة الاجتماعية والحوكمة.

مقتطف من تقرير مؤسسة إيثريوم الأمني. المصدر: Ethereum Foundation

سلّط التقرير الضوء أيضًا على مخاوف المجتمع من المركزية، بما في ذلك مركزية الحصص (Staking) ومركزية الأصول خارج السلسلة. وورد في التقرير:

"مركزية كميات كبيرة من الحصص قد تشكّل خطرًا على منظومة إيثريوم بأكملها، إذا قررت الجهات المالكة لتلك الحصص التواطؤ."

وأضاف أن هذا النوع من المركزية الاقتصادية يفتح الباب أمام الاستيلاء على الحوكمة الاجتماعية.

يأتي التقرير عقب إطلاق مبادرة أمان جديدة من مؤسسة إيثريوم، إذ أعلنت المؤسسة في 14 مايو عن إطلاق "مبادرة الأمان بقيمة تريليون دولار"، وعينت كلًا من جوش ستارك من فريق إدارة المؤسسة وفريدريك سفانتيس، رئيس أبحاث أمان البروتوكولات، كرئيسين مشاركين للمبادرة.

وأكدت المؤسسة أن المخاطر التي تهدد الطبقة الاجتماعية والحوكمة تُعد طويلة الأمد بطبيعتها، وتركز على أمن منظومة إيثريوم ككل، أكثر من تركيزها على أمن المستخدمين أو التطبيقات الفردية.

إيثريوم تتصدر مجالات التمويل اللامركزي وترميز الأصول الواقعية

لا تزال سلسلة إيثريوم هي الشبكة الرائدة في تطبيقات التمويل اللامركزي (DeFi)، على الرغم من تصاعد المنافسة بين شبكات الطبقة الأولى الأخرى.

فبحسب بيانات DeFiLlama حتى يوم الثلاثاء، شكّلت إيثريوم 65 مليار دولار أو 55.6% من إجمالي القيمة المقفلة في بروتوكولات التمويل اللامركزي، والتي بلغت 116.9 مليار دولار، رغم تآكل تدريجي في حصتها السوقية. بينما جاءت سولانا في المركز الثاني بحصة بلغت 7.5%.

وتُظهر إيثريوم أداءً مماثلًا في مجال ترميز الأصول الواقعية (RWA)، حيث تستحوذ على 7.35 مليار دولار أو 59.6% من سوق القطاع، في حين يأتي أقرب منافسيها، الشبكة من الطبقة الثانية Stellar، بحصة قدرها 465.8 مليون دولار أو 3.8%.

