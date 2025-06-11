عملاق الاستثمار "غوغنهايم" يتعاون مع "ريبل" لتوسيع عروض الديون الرقمية

تام شمس - الأربعاء 11 يونيو 2025 02:16 مساءً - توسّع شركة "غوغنهايم" الأمريكية لإدارة الاستثمارات عرضها للورق التجاري الرقمي من خلال شراكة جديدة مع "ريبل"، في خطوة تؤكد على التقارب المتزايد بين التمويل التقليدي ومشروعات الكريبتو الأصلية.

وبحسب تقرير صادر عن "بلومبرغ"، ستقوم شركة "Guggenheim Treasury Services"، التابعة لغوغنهايم، بإتاحة أصلها الثابت المدعوم من سندات الخزانة الأمريكية على شبكة "XRP Ledger". وكجزء من التعاون، ستستثمر "ريبل" 10 ملايين دولار في هذا الأصل.

ويستند منتج الورق التجاري إلى سندات الخزانة الأمريكية بالكامل، ويوفر خيارات استحقاق مخصصة تصل إلى 397 يومًا.

وصرّح "ماركوس إنفانغر"، المدير التنفيذي في "RippleX"، لبلومبرغ أن هذا المنتج قد يُتاح أيضًا للشراء باستخدام عملة "ريبل" المستقرة الجديدة RLUSD والمربوطة بالدولار الأمريكي. ومنذ إطلاقها في ديسمبر، تجاوز المعروض المتداول من RLUSD حاجز الـ350 مليون دولار.

تعمل RLUSD بشكل رئيسي على شبكتي إيثيريوم وXRP Ledger. المصدر: RWA.xyz

وليست هذه المرة الأولى التي تنخرط فيها "غوغنهايم" في قطاع العملات المشفرة؛ إذ سبق أن أطلقت في سبتمبر 2024 عرضًا للورق التجاري بقيمة 20 مليون دولار، تم ترميزه على شبكة إيثيريوم.

وول ستريت تتجه نحو ترميز الأصول الواقعية

يشهد ترميز الأصول الواقعية (RWAs) تسارعًا ملحوظًا في وول ستريت، حيث تدرك المؤسسات المالية الكبرى مزايا تمكين تداول الأصول الواقعية على السلاسل.

ومن بين أبرز الاتجاهات حاليًا: ترميز صناديق أسواق المال، كما يتضح من صندوق "BUIDL" الرقمي من "بلاك روك"، وصندوق "OnChain US Government Money Fund" من "فرانكلين تمبلتون"، وصندوق أسواق المال المرمّز بالدولار الأمريكي من "فيديليتي".

من جانبها، تعمل شركات الكريبتو الأصلية على توسيع نطاق الوصول إلى الأصول المرمّزة أمام قاعدة أوسع من المستثمرين. فبحسب تقرير سابق من Cointelegraph، أطلق بروتوكول الترميز الألماني "Midas" مؤخرًا سند خزينة مرمّز على بلوكتشين "ألغوراند". وعلى عكس منتج "BUIDL" الذي يتطلب حدًا أدنى للاستثمار قدره 5 ملايين دولار، فإن منتج "Midas" لا يفرض أي حد أدنى، مما يجعله أكثر إتاحةً للمستثمرين الصغار.

وقد تجاوزت قيمة سندات الخزانة الأمريكية المرمّزة 7 مليارات دولار حتى الآن. المصدر: RWA.xyz

وفي سياق متصل، استثمرت شركة رأس المال المغامر "Jump Crypto"، والمتخصصة في تقنيات البلوكتشين، مؤخرًا مبلغًا غير مُعلن في منصة "Securitize" التي تقف خلف صندوق "BUIDL" من بلاك روك.

وقد جمعت "Securitize" أصولًا مرمّزة على السلسلة تزيد قيمتها عن 4 مليارات دولار، يشكل منها "BUIDL" ما يقارب 3 مليارات دولار.