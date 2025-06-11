لجنة الخدمات المالية في الكونغرس الأمريكي تُقرّ مشروع قانون CLARITY 

تام شمس - الأربعاء 11 يونيو 2025 12:46 مساءً - وافقت لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون جديد يُعرف باسم قانون وضوح سوق الأصول الرقمية (CLARITY Act)، مما يمهّد الطريق لعرضه للتصويت الكامل أمام مجلس النواب خلال الفترة المقبلة.

وصوّت أعضاء اللجنة يوم الثلاثاء بـ32 صوتًا مقابل 19 لصالح إحالة مشروع القانون إلى التصويت العام، وذلك بعد أن صوّتت لجنة الزراعة في المجلس سابقًا بـ47 مقابل 6 لصالح تمريره.

وعلّق النائب فرينش هيل، راعي مشروع القانون، قائلًا بعد التصويت:

"هذا هو مشروع القانون الثاني الذي يقوده برايان ستايل بجدارة الأول كان عن العملات المستقرة، والآن مشروع لتنظيم هيكل السوق."

من جهته، وصف النائب برايان ستايل، رئيس اللجنة الفرعية للعملات الرقمية في لجنة الخدمات المالية، القانون بأنه "خطوة كبيرة إلى الأمام"، وأضاف أنه من "الرائع أن نرى مشروع القانون الذي قدّمه هيل يمر عبر لجان المجلس".

وأضاف هيل:

"هذه فرصة لأمريكا كي تقود مستقبل Web3 على الإنترنت، بما يشمل الخدمات المالية المعتمدة على المدفوعات المرمّزة."

مشروع قانون CLARITY يتجه إلى التصويت أمام مجلس النواب.

: Financial Services GOP على X

قانون لتنظيم كل من يشارك في سوق العملات المشفرة

قدّم النائب فرينش هيل مشروع القانون في مايو الماضي، وقال إنه يهدف إلى "إنشاء إطار تنظيمي عادل وعملي واستشرافي يشمل كل من يشارك في هذا المجال."

ويُحدّد مشروع القانون أدوار كل من هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) وهيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) في تنظيم سوق الأصول الرقمية.

كما يضع قواعد تسجيل مؤقتة عبر هيئة CFTC لمنصات تداول العملات المشفرة، وشركات الوساطة، والمزودين الآخرين، تتضمن متطلبات تتعلق بالإفصاح، وفصل أصول العملاء، وحفظ السجلات.

ويشدد المشروع أيضًا على حماية حقوق المستخدمين في الاحتفاظ بأصولهم المشفرة في محافظ غير وصائية (non-custodial) وتنفيذ المعاملات من نظير إلى نظير (P2P).

برايان ستايل (يسار) وفرينش هيل (يمين) خلال جلسة التصويت – المصدر: Bryan Steil

تعديل لحماية مطوري البلوكشين

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قدّم هيل تعديلًا جديدًا على مشروع القانون يتعلق بـ"معاملة بعض مطوري البلوكشين غير المسيطرين".

ويقترح التعديل ألا يُعامل بعض مطوري البلوكشين أو مزودي الخدمات على أنهم "محوّلو أموال"، وألا يخضعوا لمتطلبات التسجيل المفروضة على هذه الفئة.

معارضة ديمقراطية على خلفية ترامب

طرحت النائبة ماكسين ووترز، العضو البارز في لجنة الخدمات المالية، تعديلًا على مشروع القانون لمعالجة ما وصفته بـ"تضارب محتمل في المصالح" يتعلق بأعمال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مجال العملات المشفرة.

وأشارت إلى أن ترامب قد يستخدم القانون "لتحقيق مكاسب شخصية له ولأسرته".

كما اقترح النائب براد شيرمان تعديلًا آخر لحظر ما وصفه بـ"عمليات إنقاذ مستقبلية محتملة" لصناعة العملات المشفرة على حساب دافعي الضرائب.