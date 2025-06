لجنة الخدمات المالية في الكونغرس الأمريكي تُقرّ مشروع قانون CLARITY 

وصوّت أعضاء اللجنة يوم الثلاثاء بـ32 صوتًا مقابل 19 لصالح إحالة مشروع القانون إلى التصويت العام، وذلك بعد أن صوّتت لجنة الزراعة في المجلس سابقًا بـ47 مقابل 6 لصالح تمريره.

وعلّق النائب فرينش هيل، راعي مشروع القانون، قائلًا بعد التصويت:

"هذا هو مشروع القانون الثاني الذي يقوده برايان ستايل بجدارة الأول كان عن العملات المستقرة، والآن مشروع لتنظيم هيكل السوق."

من جهته، وصف النائب برايان ستايل، رئيس اللجنة الفرعية للعملات الرقمية في لجنة الخدمات المالية، القانون بأنه "خطوة كبيرة إلى الأمام"، وأضاف أنه من "الرائع أن نرى مشروع القانون الذي قدّمه هيل يمر عبر لجان المجلس".

وأضاف هيل:

"هذه فرصة لأمريكا كي تقود مستقبل Web3 على الإنترنت، بما يشمل الخدمات المالية المعتمدة على المدفوعات المرمّزة."

مشروع قانون CLARITY يتجه إلى التصويت أمام مجلس النواب.

🚨The CLARITY Act is heading to the House Floor. @RepFrenchHill @RepBryanSteil pic.twitter.com/vI21f5D3WN