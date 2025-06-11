"صيف صناديق ETF لعملات الألتكوين" قد يبدأ في يوليو بموافقة هيئة 

تام شمس - الأربعاء 11 يونيو 2025 12:46 مساءً - قد تبدأ هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) بالموافقة على عدد من صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) المرتبطة بالعملات المشفرة اعتبارًا من الشهر المقبل، مما قد يطلق ما وصفه المحللون بـ"صيف صناديق الألتكوين"، بحسب توقعات جديدة.

نشر كبير محللي صناديق ETF في بلومبرغ، إريك بالشوناس، عبر منصة X يوم الثلاثاء، مذكرة من زميله المحلل جيمس سيفارت، جاء فيها:

"من الممكن أن توافق الهيئة على صناديق تتبع مؤشرات واسعة النطاق للعملات المشفرة الشهر المقبل."

وأضافت المذكرة أن هيئة SEC قد "تتحرك مبكرًا" أيضًا بخصوص طلبات تقديم صناديق ETF لعملة سولانا (SOL) وصناديق التحصيص (Staking)، مشيرًا إلى أن "الاستعداد لصيف محتمل لصناديق الألتكوين بات ضروريًا، مع احتمال أن تتصدر سولانا المشهد."

المصدر: Eric Balchunas

طلبات متعددة... والقرار في يوليو

قدّمت عدة شركات لإدارة الأصول، من بينها Grayscale وBitwise، طلبات إلى هيئة SEC لإطلاق صناديق ETF تتبع حزمة من العملات المشفرة، لتوفير تعرض شامل للسوق. ومن المقرر أن تتخذ الهيئة قرارها بشأن هذه الطلبات بحلول 2 يوليو، ويقدّر محللو بلومبرغ فرصة الموافقة بنسبة 90%.

كما تنظر الهيئة في صناديق تتبع عملات منفردة مثل XRP وSolana، وكذلك صناديق تقدم تعرضًا لخدمة التحصيص (staking)، غير أن هذه الملفات لا تستوجب قرارًا قبل وقت لاحق من هذا العام.

صناديق العملات المتنوعة ستكون "أكثر إثارة للاهتمام"

قال رئيس شركة 21Shares، دانكن موير، في تصريح لـCointelegraph خلال فعالية Proof of Talk في باريس:

"سباق إطلاق المنتجات الاستثمارية المشفرة يشهد تسارعًا واضحًا، ومع دخول المزيد من مديري الأصول، ستصبح المنتجات القائمة على سلة من العملات أكثر جذبًا."

وأضاف موير:

"الأمر أشبه بعدم معرفة العملة التي ستحقق النجاح، لذا تشتري سلة متنوعة… قرار لا يحتاج تفكير."

دانكن موير (في المنتصف يسار) خلال حديثه في باريس. المصدر: Cointelegraph

وأشار كذلك:

"أعتقد أن هذه ستكون واحدة من أبرز التوجهات المقبلة. سيكون من المثير أن نرى متى وكيف سيتم إدخال منتجات السلة إلى السوق الأمريكية."

هل تكون سولانا أول من يحصل على الموافقة؟

تأتي توقعات سيفارت بشأن تصدّر صناديق سولانا المشهد، إلى جانب صناديق التحصيص للإيثر (ETH)، في وقت ذكرت فيه منصة Blockworks يوم الثلاثاء أن الهيئة طلبت من الجهات المتقدمة لإطلاق صناديق ETF لسولانا تحديث ملفات تسجيلهم.

وأضاف التقرير:

"بدأت المحادثات حول الجوانب الفنية لتحصيص سولانا في صناديق ETF بين هيئة SEC والجهات الراغبة في إطلاقها."

وفي السياق ذاته، قال رئيس شركة ETF Store، نيت جيراسي، في 11 يونيو:

"يبدو أن هيئة SEC على وشك فتح بوابة صناديق ETF المشفرة، وهي الخطوة الأخيرة قبل أن تتيح جميع شركات الوساطة الكبرى التداول المباشر للعملات الرقمية."

قريبًا: صناديق ETF للـ"ميم كوينز" أيضًا

وفي الأسبوع الماضي، صرّح بالشوناس بأنه "من المحتمل جدًا" أن يتم إطلاق صندوق ETF نشط يركز على تداول عملات الميم في المستقبل.

وأوضح:

"لكن قبل ذلك، سنشهد سلسلة من صناديق ETF النشطة للعملات المشفرة بشكل عام"، متوقعًا أن يظهر صندوق خاص بعملات الميم فقط في عام 2026.

إعداد إضافي: Ailsa Sherrington