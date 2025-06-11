أسهم GameStop تتراجع بعد نتائج دون التوقعات في الربع الأول

تام شمس - الأربعاء 11 يونيو 2025 12:46 مساءً - تراجعت أسهم شركة GameStop Corp مُرمزة (GME) بعد ساعات التداول يوم الثلاثاء، عقب إعلان شركة بيع ألعاب الفيديو عن نتائج متباينة للربع الأول، أظهرت تحسنًا تشغيليًا ملحوظًا رغم انخفاض الإيرادات.

ووفقًا لنتائج الشركة للربع المنتهي في 3 مايو، فقد بلغت الإيرادات 732.4 مليون دولار، وهو أقل من توقعات المحللين البالغة 754.2 مليون دولار، كما يمثل تراجعًا بنسبة 17% مقارنة بإيرادات بلغت 881.8 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي وهو ما نسبته IG إلى استمرار تراجع مبيعات الألعاب الفيزيائية.

وسجلت GameStop صافي دخل قدره 44.8 مليون دولار، مقارنة بخسارة صافية قدرها 32.3 مليون دولار في الربع الأول من العام الماضي. كما تقلصت الخسائر التشغيلية إلى 10.8 مليون دولار مقارنة بخسارة تشغيلية قدرها 50.6 مليون دولار في الربع الأول من 2024.

تراجع صافي المبيعات على أساس سنوي. المصدر: GameStop

تراجع سهم GME بعد ساعات التداول

انخفض سهم GameStop بأكثر من 3.5% في تداولات ما بعد الإغلاق يوم الثلاثاء، ليصل إلى ما يزيد قليلاً عن 29 دولارًا، بحسب Google Finance.

ورغم استقرار السهم نسبيًا خلال الشهر الماضي، إلا أنه تراجع بنحو 3.8% منذ بداية العام، متأثرًا بانخفاض طفيف أعقب إعلان الشركة عن أول عملية شراء للبيتكوين في مايو.

تراجع سهم GameStop بعد الإغلاق. المصدر: Google Finance

وكان السهم قد بلغ أعلى مستوى تاريخي له عند أكثر من 80 دولارًا في يناير 2021، عقب ذروة دورة الصعود السابقة للعملات المشفرة، وفي خضم موجة شراء الأسهم التي قادتها مجموعة Reddit الشهيرة WallStreetBets.

سيولة ضخمة متاحة

أفادت GameStop بأنها تمتلك 6.4 مليار دولار من النقد وما يعادله والأوراق المالية القابلة للتداول، ارتفاعًا من 1 مليار دولار قبل عام، مما يمنح الشركة قدرة كبيرة على تنفيذ المزيد من عمليات شراء البيتكوين.

وأوضحت الشركة أنها تنوي استخدام البيتكوين كأصل احتياطي، لكنها لم تحدد بعد حجم الشراء المستهدف، وأشارت إلى أنها قد تبيع حيازتها في حال دعت الحاجة.

أول عملية شراء بيتكوين تمت في مايو

دخلت GameStop رسميًا قائمة الشركات العامة التي تستثمر في البيتكوين عندما أعلنت في 28 مايو عن أول عملية شراء لها بقيمة 4,710 بيتكوين، تقدر حينها بحوالي 513 مليون دولار.

وقالت الشركة إنها قامت بتمويل عملية الشراء من خلال إصدار ديون، وأطلقت حينها عرض سندات قابلة للتحويل بقيمة 1.3 مليار دولار.