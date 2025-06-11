النائب تيمونز يطلب من SEC وثائق حول تعامل الهيئة السابق مع الإيثيريوم

تام شمس - الأربعاء 11 يونيو 2025 12:46 مساءً - وجّه النائب الجمهوري ويليام تيمونز طلبًا إلى رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، بول أتكينز، لتقديم وثائق تتعلق بكيفية تعامل الهيئة مع عملة الإيثر (ETH) خلال فترة رئاسة غاري جينسلر في عهد إدارة بايدن.

وطلب تيمونز في رسالة وجهها يوم الثلاثاء "وثائق محددة" تتعلق بـ"الآراء التاريخية للهيئة بشأن الوضع القانوني للإيثر"، معتبرًا أن الكشف عن هذه الوثائق سيساعد الجمهور والكونغرس في فهم نهج الإدارة السابقة تجاه الأصول الرقمية.

وجاء في نص الرسالة:

"خلال القيادة السابقة، رفضت هيئة SEC تبني رؤية ثابتة ومتسقة حول كيفية تطبيق قوانين الأوراق المالية على الأصول الرقمية. والتقلب في مواقفها بشأن ETH هو خير مثال على ذلك."

تيمونز: جينسلر شكّك في وضع الإيثر القانوني

أشار تيمونز إلى أن ويليام هينمان، مدير إدارة تمويل الشركات في الهيئة عام 2018، كان قد صرّح بأن الهيئة لا تعتبر البيتكوين (BTC) أو الإيثر أوراقًا مالية.

لكن بحسب تيمونز، فإن جينسلر، خلال فترة رئاسته، "أثار الشكوك حول وضع الإيثر" من خلال رفضه المتكرر للإجابة عن أسئلة مباشرة في جلسة استماع للكونغرس في أبريل 2023 بشأن ما إذا كانت الهيئة تعتبر الإيثر ورقة مالية.

وكتب تيمونز:

"كما تبيّن لاحقًا، كانت الهيئة قد وافقت قبل أيام من تلك الجلسة على فتح تحقيق رسمي حول ما إذا كان ETH يُعتبر ورقة مالية."

المصدر: William Timmons

وبعد مرور عام، وافقت الهيئة على إدراج صناديق مؤشرات (ETFs) للإيثر، وهو قرار قال تيمونز إنه "لن يكون منطقيًا إلا إذا لم يكن ETH ورقة مالية"، لافتًا إلى أن الهيئة أنهت تحقيقها بشأن ETH بعد بضعة أسابيع فقط من ذلك القرار.

وأضاف:

"هذه التناقضات المتكررة تسببت في حالة من الارتباك المزعزع لملايين المشاركين في سوق الكريبتو الأمريكي."

الرسالة تعزز قضية Coinbase ضد SEC في إطار قانون حرية المعلومات

تأتي رسالة تيمونز في سياق الجهود المستمرة المرتبطة بطلب مقدم بموجب قانون حرية المعلومات (FOIA)، تقدّمت به منصة Coinbase عام 2023، للحصول على وثائق توضح موقف هيئة SEC من ETH.

وكانت الهيئة قد رفضت الطلب، ما دفع Coinbase إلى رفع دعوى قضائية ضد الهيئة في يونيو 2024، متهمةً إياها بانتهاك القانون.

وفي وقت لاحق، أمر قاضٍ الهيئة بالكشف عن وثائق معينة، نشرت Coinbase آلافًا منها عبر الإنترنت، من بينها وثيقة تُظهر أن المدّعين العامين في نيويورك طلبوا دون جدوى من SEC رأيًا رسميًا حول وضع ETH.