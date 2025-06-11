Coinbase: اهتمام شركات Fortune 500 بالعملات المستقرة يتضاعف ثلاث مرات خلال عام واحد

تام شمس - الأربعاء 11 يونيو 2025 12:46 مساءً - أظهر تقرير صادر عن منصة التداول Coinbase أن اهتمام كبار التنفيذيين في شركات Fortune 500 باستخدام العملات المستقرة قد تضاعف ثلاث مرات مقارنة بالعام الماضي.

وبحسب تقرير State of Crypto الذي نُشر يوم الثلاثاء، فإن نحو 29% من أصل 100 مدير تنفيذي تم استطلاع آرائهم في أكبر 500 شركة أمريكية من حيث الإيرادات، صرّحوا بأن شركاتهم لديها خطط لاستخدام العملات المستقرة أو تهتم بها، مقارنة بـ8% فقط في عام 2024 ما يمثل زيادة تفوق ثلاثة أضعاف خلال عام واحد.

وأرجع التقرير هذا الاهتمام المتزايد إلى المشاكل المرتبطة ببطء المعاملات وارتفاع رسوم الدفع في الأنظمة الحالية. وأشار أيضًا إلى أن 7% من الشركات المستطلعة تستخدم أو تحتفظ حاليًا بعملات مستقرة.

أبدت الشركات التي تضم أقل من 500 موظف اهتمامًا متزايدًا باستخدام العملات المستقرة مقارنة بالعام السابق.

فمن بين 251 صانع قرار مالي في شركات صغيرة ومتوسطة، قال 81% إنهم مهتمون باستخدام العملات المستقرة، مقارنة بـ61% في العام الماضي. كما قال 46% منهم إنهم يرجّحون استخدام العملات المشفرة خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وقالت Coinbase:

"هذا النمو مدفوع بإيمان المستهلكين، وشركات Fortune 500، والشركات الصغيرة والمتوسطة، بأن العملات المستقرة يمكن أن تساهم في حل بعض من أبرز التحديات المالية التي يواجهونها."

وأفاد أكثر من 82% من الشركات الصغيرة والمتوسطة بأنهم يرون أن العملات المشفرة يمكن أن تساعد في معالجة مشكلة مالية واحدة على الأقل في شركاتهم، مثل رسوم المعاملات أو المدفوعات عبر الحدود.

معظم الشركات الصغيرة والمتوسطة ترى أن الكريبتو قادر على معالجة واحدة على الأقل من التحديات المالية. المصدر: Coinbase

وأوضحت Coinbase حالات الاستخدام المحتملة بالقول:

"تشمل هذه الحالات: الحوالات الدولية الفورية ومنخفضة التكلفة، تقليل رسوم معالجة المدفوعات، تحسين كفاءة الرواتب، الحماية من التضخم، وسد فجوة المدفوعات لمن لا يمتلكون حسابات مصرفية أو يعانون من ضعف الوصول المالي."

تبنّي العملات المستقرة يشهد نموًا كبيرًا

شهدت أحجام التحويل الشهرية للعملات المستقرة ارتفاعًا ملحوظًا، حيث بلغت ذروتها في ديسمبر 2024 عند 719 مليار دولار، ثم وصلت إلى 717 مليار دولار في أبريل 2025، وفقًا لبيانات Coinbase.

وقد بلغ إجمالي أحجام التحويل بالعملات المستقرة في عام 2024 نحو 27.6 تريليون دولار، متجاوزًا إجمالي حجم العمليات لدى شبكتي Visa وMastercard بنسبة 7.7%.

وخلال الفترة نفسها، ارتفع عدد مالكي العملات المستقرة ليصل إلى أكثر من 161 مليون شخص في مايو.

عدد مالكي العملات المستقرة يواصل الارتفاع خلال العام الماضي. المصدر: Coinbase

وقالت Coinbase:

"هذا الرقم يتجاوز عدد سكان أكبر عشر مدن في العالم مجتمعة، ويزيد أيضًا عن إجمالي عدد مستخدمي تطبيقات الخدمات المصرفية الأربعة الكبرى في أمريكا (جي بي مورغان، وبنك أوف أمريكا، وويلز فارجو، وسيتي بنك) البالغ 142 مليونًا."

الاهتمام العالمي بالعملات المستقرة في تزايد

أبدت شركات كبرى ودول اهتمامًا متزايدًا باستخدام العملات المستقرة بأشكال مختلفة.

فقد صرّح دارا خسروشاهي، الرئيس التنفيذي لشركة Uber، خلال قمة Bloomberg Tech في 5 يونيو في سان فرانسيسكو، بأن شركته لا تزال في "مرحلة الدراسة" لاستخدام العملات المستقرة للمساعدة في تقليل تكاليف تحويل الأموال عالميًا.

كما كشف تقرير صادر في 14 مايو عن منصة Fireblocks المخصصة للأصول الرقمية المؤسسية، أن 90% من المؤسسات المالية التي تم استطلاعها تدرس استخدام العملات المستقرة ضمن عملياتها.

وفي أبريل الماضي، اقترح مسؤول في وزارة المالية الروسية خطة لتطوير عملة مستقرة حكومية، فيما أعلنت ثلاث مؤسسات كبرى في أبوظبي عن تعاون لإطلاق عملة مستقرة جديدة مربوطة بالدرهم الإماراتي.