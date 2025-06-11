كبرى مسؤولي الإنفاذ في مكتب حماية المستهلك الأمريكي تستقيل برسالة لاذعة ضد ترامب

تام شمس - الأربعاء 11 يونيو 2025 12:46 مساءً - أفادت تقارير أن كبير مسؤولي الإنفاذ في مكتب الحماية المالية للمستهلكين (CFPB) في الولايات المتحدة قدّم استقالته، موجهًا انتقادات شديدة لإدارة ترامب في رسالة وداع وصفت بـ"اللاذعة".

وقالت كارا بيترسن، المديرة بالإنابة لقسم الإنفاذ في CFPB، في رسالة بريد إلكتروني اطّلعت عليها وكالة رويترز يوم الثلاثاء، إن الإصلاحات الجذرية التي أجرتها إدارة ترامب على المكتب بما في ذلك محاولات لتقليص قوامه الوظيفي بنسبة 90% جعلت من "شبه المستحيل" تنفيذ مهمة المكتب المتمثلة في ضمان شفافية المنتجات المالية وعدالتها وتنافسيتها لصالح المستهلكين.

وكتبت بيترسن:

"لقد خدمت تحت قيادة كل مدير ومدير بالإنابة في تاريخ المكتب، ولم أشهد من قبل هجومًا بهذا الحجم على قدرتنا على تنفيذ مهمتنا الأساسية."

وأضافت:

"كان من المؤلم أن أرى وظيفة الإنفاذ في المكتب تُفكّك عبر تخفيضات غير مدروسة في عدد الموظفين، والتخلي عن قضايا بدون مبرر، وإنهاء تسويات قانونية متفاوض عليها سمحت للمخالفين بالإفلات من العقاب."

المصدر: Reuters Legal

تفكيك CFPB قد يطال سوق العملات المشفرة

أُنشئ CFPB عقب الأزمة المالية لعام 2008 بهدف تنظيم عمل الشركات المالية بما في ذلك شركات تحويل الأموال لمنعها من الانخراط في ممارسات استغلالية أو احتيالية.

ويشمل عمل المكتب أيضًا التعامل مع شكاوى المواطنين ضد منصات العملات المشفرة الأمريكية. ومن ثم، فإن إضعاف CFPB قد يؤدي إلى تقليص الرقابة وزيادة الغموض في قطاع الكريبتو، الذي لا يزال يشهد انتشارًا واسعًا للاحتيال والمخاطر.

ويعكس تفكيك CFPB نمطًا أوسع من التقلب التنظيمي في عهد الرئيس دونالد ترامب مشابهًا لتقلب سياساته في فرض الرسوم الجمركية ما ترك العديد من شركات تعدين العملات المشفرة في الولايات المتحدة في حالة من عدم اليقين حيال كيفية التخطيط للعمليات وإدارة سلاسل التوريد.

وكتبت بيترسن في رسالتها:

"ترامب لا ينوي تطبيق القانون بأي طريقة ذات مغزى."

انقسام سياسي بشأن فعالية CFPB

لطالما اعتبر العديد من الجمهوريين أن CFPB يمتلك صلاحيات مفرطة دون رقابة كافية، بينما يرى الديمقراطيون أن المكتب أساسي لحماية المستهلكين وتنظيم الأسواق المالية.

كما قام مدير مكتب الإدارة والميزانية في عهد ترامب، راسل فويت، بإسقاط قضايا كبرى ضد شركتي Walmart وCapital One وهي خطوة تُفسَّر على أنها تراجع عن محاسبة الشركات وتخفيف في حماية المستهلك.

تراجع محكمة استئناف فيدرالية في العاصمة واشنطن ما إذا كان بإمكان إدارة ترامب إلغاء أمر قضائي يمنع CFPB من فصل معظم موظفيه.

وقد تم تسليم إشعارات إنهاء خدمات بين 1,400 و1,500 موظف في المكتب منتصف أبريل، ضمن جهود حكومية أوسع لخفض التكاليف. غير أن القاضية إيمي بيرمان جاكسون تدخّلت وأصدرت أمرًا مؤقتًا بوقف هذه التسريحات.