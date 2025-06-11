بورصة Bullish المدعومة من بيتر ثيل تتقدّم بطلب سري للاكتتاب العام في الولايات المتحدة

تام شمس - الأربعاء 11 يونيو 2025 12:46 مساءً - قدّمت منصة تداول الأصول الرقمية Bullish، المدعومة من الملياردير والمستثمر بيتر ثيل، طلبًا سريًا إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) لطرح أسهمها للاكتتاب العام (IPO)، وفقًا لمصادر نقلتها صحيفة فاينانشال تايمز.

وذكرت الصحيفة أن بنك الاستثمار الأمريكي Jefferies سيكون المُكتتب الرئيسي في الطرح، بينما لم تصدر شركة Bullish أي بيان رسمي حتى الآن بشأن خططها للاكتتاب.

وتأتي هذه الخطوة في إطار موجة من شركات الكريبتو التي تسعى للاستفادة من تجدد اهتمام المستثمرين وتحسّن الأجواء التنظيمية في عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وكانت Bullish قد حاولت في عام 2021 الإدراج في البورصة عبر صفقة اندماج مع شركة استحواذ ذات غرض خاص (SPAC)، إلا أن الصفقة انهارت مع تدهور السوق وارتفاع أسعار الفائدة.

نجاحات اكتتابات الكريبتو تلهم Bullish

يبدو أن النجاح الأخير في اكتتابات شركات الكريبتو قد شجّع Bullish على التقدّم. فقد جمعت شركة Circle، مُصدّرة عملة USDC المستقرة، مبلغ 1.1 مليار دولار في اكتتابها العام الأسبوع الماضي، متجاوزة التوقعات وسجّلت قفزة بنسبة 167% في أول يوم تداول لها.

وفي 6 يونيو، تقدّمت منصة Gemini، التي أسسها التوأمان كاميرون وتايلر وينكلفوس، بطلب سري مماثل للإدراج في الولايات المتحدة. وكان الأخوان قد أعربا عن دعمهما لإعادة انتخاب ترامب، وموّلا لجان عمل سياسية مؤيدة للكريبتو.

كما شهد 14 مايو إدراج منصة التداول الاجتماعي eToro رسميًا في بورصة ناسداك تحت الرمز "ETOR"، بعد تقديم طلب سري وتكليف بنك Goldman Sachs بقيادة العملية.

وتُدار شركة Bullish حاليًا من قبل المدير التنفيذي توم فارلي، الرئيس السابق لمجموعة بورصة نيويورك (NYSE Group). ويُذكر أن بيتر ثيل، أحد أوائل الداعمين للبيتكوين (BTC)، كان قد تبرّع سابقًا لحملة ترامب الانتخابية عام 2016.

إدراجات العملات المشفرة تتفوق على اكتتابات البورصة

على الرغم من ارتفاع نشاط الاكتتابات مؤخرًا، تُظهر البيانات أن إدراجات مشاريع الكريبتو لا تزال تتفوق على اكتتابات البورصات التقليدية.

وبحسب تقرير صادر عن CoinMarketCap بتاريخ 3 أبريل، فإن العائد الاستثماري المتوسط (ROI) للتوكنات المدرجة على منصات تداول العملات المشفرة الكبرى خلال آخر 180 يومًا تجاوز 80%، وهو أداء يفوق مؤشرات الأسهم الكبرى مثل ناسداك وداو جونز.

إدراجات CEX، المؤشرات الكبرى، والعائد المتوسط – المصدر: CoinMarketCap

وكشف التقرير أيضًا أن 68% من إدراجات العملات المشفرة حققت عوائد إيجابية، مقارنة بـ54% لبورصة نيويورك (NYSE) و51% لنازداك.