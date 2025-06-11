تحديث قادم لبيتكوين سيرفع حد البيانات في وظيفة OP_RETURN المثيرة للجدل

تام شمس - الأربعاء 11 يونيو 2025 12:46 مساءً - من المقرر أن يشهد بروتوكول بيتكوين تحديثًا جديدًا سيزيد من حد البيانات في وظيفة OP_RETURN المثيرة للجدل، ما يتيح تخزين المزيد من الصور والنصوص والمستندات على البلوكتشين، وفقًا لما أعلنه أحد المطورين.

ووفقًا للمطوّرة في مشروع Bitcoin Core، غلوريا جاو، فإن تحديث Bitcoin Core 30 المقرر إطلاقه في 30 أكتوبر، سيزيل الحد الأقصى البالغ 80 بايت في وظيفة OP_RETURN، ليسمح لكل إخراج بحمل ما يصل إلى 4 ميغابايت من البيانات، بحسب ما نشرته على GitHub يوم الإثنين.

وجاء هذا الإعلان بعد ثلاثة أيام فقط من توقيع 31 مطورًا في مشروع Bitcoin Core على بيان يدعم هذا التعديل، المعروف باسم طلب الدمج رقم 32406 (MPR #32406). وكان المطورون قد أشاروا في 5 مايو إلى أن حد البيانات سيتم إزالته.

وقد شكّلت OP_RETURN الأساس لظهور موجة Ordinals العام الماضي، حيث مكّنت المستخدمين من تخزين كل شيء على بلوكتشين بيتكوين بدءًا من مجموعات شبيهة بالتوكنات غير القابلة للاستبدال (NFTs) ووصولًا إلى ملفات حرب أفغانستان التي نشرتها ويكيليكس عام 2010.

لكن هذا التعديل المقترح أثار غضب التيار المحافظ في مجتمع بيتكوين، الذين يرون أن البيانات غير المالية تُثقل الشبكة بـ"محتوى غير مرغوب فيه"، ويعتقدون أن بيتكوين يجب أن تظل مخصصة للمعاملات المالية من نظير إلى نظير فقط.

وقال ألكسندر لين، الشريك المؤسس لشركة الاستثمار Reforge، على منصة X إن رفع الحد يعد "خطأً فادحًا"، معتبرًا أنه "يزيد من المخاطر النظامية على الخاصية الجوهرية لبيتكوين كـ'مال سليم'".



المصدر: Jimmy Song

مطورون: دعوا المستخدمين يقررون

من جانبها، دافعت المطوّرة غلوريا جاو في بيان GitHub عن نهج أقل تدخلاً من المطورين، مشيرة إلى أن:

"المطالبة بمنع Bitcoin Core لبعض المعاملات من أن تُعدَّن يعكس سوء فهم للعلاقة بين مستخدمي البرامج مفتوحة المصدر ومطوريها."

"الثقة في Bitcoin Core قد تحطمت"

عدد من الشخصيات البارزة في مجتمع بيتكوين أعربت عن خيبة أملها. وقال دينيس بورتر، الرئيس التنفيذي لصندوق Satoshi Action:

"لقد ساعدت في جمع أكثر من 200,000 دولار لمطوري Bitcoin Core، لكن ثقتي بعملهم قد تحطمت الآن."

وأضاف أنه لن يدعم تطوير Bitcoin Core بعد الآن.

أما جيسون هيوز، نائب رئيس شركة التعدين Ocean، فألمح إلى نيته مغادرة الصناعة تمامًا، قائلًا:

"شخصيًا، لقد استنفدت طاقتي في هذا الصراع."

Bitcoin Core تفقد حصتها السوقية

منذ أن قدم بيتر تود طلب الدمج #32406 في 28 أبريل، انخفضت حصة Bitcoin Core في سوق العُقد (nodes) من نحو 98% إلى ما يزيد قليلًا عن 88%، بحسب ما أفاد به مستخدم مجهول على منصة X.

وتُظهر بيانات coin.dance أن عميل Bitcoin Knots استحوذ على النسبة الأكبر من هذه الحصة، لتصل إلى 11.48% حتى الآن.

من جهته، علّق المحلل ماثيو ر. كراتر أن هذا القرار قد يُشكل تهديدًا طويل الأمد لـBitcoin Core، مضيفًا أن هيمنتها قد تنخفض إلى ما بين 20% و30% خلال السنوات الثلاث القادمة.

المصدر: Matthew R. Kratter