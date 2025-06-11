PancakeSwap تطلق ميزة "مبادلة عبر الشبكات بنقرة واحدة" لتبسيط تجربة المستخدم في DeFi

تام شمس - الأربعاء 11 يونيو 2025 12:46 مساءً - أطلق بروتوكول PancakeSwap منصة التداول اللامركزي (DEX) ميزة "المبادلات عبر الشبكات بنقرة واحدة" باستخدام بروتوكول Across، في خطوة تهدف إلى معالجة واحدة من أبرز التحديات التي تواجه تجربة المستخدم (UX) في التمويل اللامركزي (DeFi).

تتيح هذه التكاملية للمستخدمين مبادلة الأصول دون الحاجة إلى استخدام جسور البلوكشين المعقدة أو أي بنى تحتية خارجية من أطراف ثالثة، والتي غالبًا ما تعقّد التجربة وتفرض رسومًا إضافية.

تعتمد تحويلات بروتوكول Across على نموذج "النية" (intent-based)، حيث يحدد المستخدم ببساطة النتيجة التي يرغب بتحقيقها على سبيل المثال، مبادلة USDC على شبكة Base مقابل WETH على شبكة Arbitrum ثم تتنافس شبكة من الوسطاء (relayers) على تنفيذ العملية بأفضل شكل.

تمكّن هذه المبادلات عبر الشبكات بنقرة واحدة المستخدمين من تنفيذ عمليات التبادل مباشرةً عبر واجهة PancakeSwap بين شبكات BNB Chain وArbitrum وBase، مما يُبسّط حركة الأصول بين شبكات البلوكشين المنعزلة.

ميزة Crosschain Swaps من PancakeSwap. المصدر: PancakeSwap

لطالما اعتمدت عمليات النقل عبر الشبكات المختلفة على "جسور البلوكشين"، لكنها أثبتت أنها نقاط ضعف أمنية. ففي عام 2022، تعرّض جسر Ronin الخاص بلعبة Axie Infinity لاختراق بلغ أكثر من 600 مليون دولار، وهو من أكبر الهجمات في تاريخ الكريبتو. وقد استهدف الهجوم نظام توقيع متعدد المفاتيح (multisig) لم يرقَ إلى مستوى الأمان المطلوب.

وصرّح "الشيف كيدز"، رئيس فريق PancakeSwap:

"تُعد المبادلات عبر الشبكات القائمة على نموذج النية أكثر أمانًا عمومًا، لأنها لا تُجمّد أصولك داخل عقد ذكي، مما يقلل من خطر الاستغلال."

وأضاف:

"بدلاً من ذلك، تتم المبادلات في الوقت الفعلي عبر شبكة لامركزية من الوسطاء، مما يُحسّن الأمان ويوفّر تجربة أسرع وأكثر سلاسة للمستخدمين."

المؤسسات تجد في تبسيط DeFi فرصة للتوسع

يرى PancakeSwap أن مبادلات "النية" العابرة للشبكات من شأنها أن تجعل بنية DeFi التحتية أكثر أمانًا وسرعة وأسهل تكاملًا مع الأنظمة القائمة، مما قد يفتح الباب أمام موجة جديدة من تبني DeFi من قبل المؤسسات.

وقال الشيف كيدز في تصريح لـCointelegraph:

"تقلل هذه المبادلات من تعقيد العمليات، وتخفض مخاطر العقود الذكية الناتجة عن تجميد الأصول، وتوفر مسارات تنفيذ أوضح."

من جهته، يرى هارت لامبور، الشريك المؤسس لـAcross، أن البنية التحتية القائمة على "النية" هي "المفتاح لدمج المؤسسات والمستخدمين الأفراد" في DeFi.

وأضاف: "توفر هذه المنظومة الأمان، وإمكانية التدقيق، وتنفيذًا واضحًا دون أعباء تشغيلية معقدة كالتي تتطلبها الجسور التقليدية."

تعمل بروتوكولات أخرى على حلول تسهل عمليات النقل عبر الشبكات دون الحاجة إلى جسور تقليدية. ففي أكتوبر 2024، قدّمت Unichain معيار ERC-7683، الذي يُبسّط المعاملات العابرة للشبكات من خلال تنظيم كيفية إرسال المعلومات بين الشبكات المختلفة. يتيح هذا المعيار لشبكة لامركزية من "الحلّالين" (solvers) التقاط الطلبات من أي بروتوكول وتنفيذها.

وقد أعرب فيتاليك بوتيرين، الشريك المؤسس لإيثريوم، عن دعمه لهذا المعيار، واصفًا إياه بأنه "معيار مفتوح لتحديد أوامر المبادلة العابرة للشبكات."

أما بروتوكول Across والذي تم دمجه أيضًا مع UniswapX فيعتمد على شبكة لامركزية تضم 30 "حلّالًا" يستخدمون أموالهم الخاصة لتنفيذ العمليات على الشبكة المستقبِلة، ويتحمّلون مخاطر التسوية النهائية. وتستغرق المبادلات في المتوسط نحو ثلاث ثوانٍ.

وفي سياق موازٍ، أطلق مجمّع DEX المعروف 1inch تحديث Pathfinder في 10 يونيو، مدّعيًا أنه يُحسن أسعار المبادلة بنسبة تصل إلى 6.5% ويوفر تنفيذًا أسرع وأكثر سلاسة.