بنك "سوسيتيه جنرال" يصبح أول بنك يُطلق عملة مستقرة مرتبطة بالدولار

أعلن بنك “سوسيتيه جنرال”، عبر ذراعه الرقمية “SG-FORGE”، عن إطلاق عملة مستقرة جديدة مدعومة بالدولار تُدعى “USD CoinVertible”، لتكون بذلك أول مؤسسة مصرفية كبرى تُصدر عملة مستقرة بالدولار قابلة للتداول العام.

ومن المقرر أن تُطرح العملة في يوليو على شبكتي الايثيريوم وسولانا.

الخطوة تأتي في سياق توسع متزايد لسوق العملات المستقرة، الذي تقوده شركات مثل التيثر، في ظل غياب جهات مصرفية منظمة في هذا المجال.

أوضح “جان مارك ستينجر”، الرئيس التنفيذي لـ “SG-FORGE”، أن هناك طلب واضح من السوق على عملة مستقرة بالدولار تتمتع بإشراف تنظيمي من جهة مصرفية موثوقة.

العملة الجديدة ستُصنَّف كعملة إلكترونية وستخضع لقانون “ميكا” الأوروبي الذي بدأ تطبيقه في 2023، في وقت لا تملك فيه شركة التيثر ترخيص للعمل بموجب هذا القانون داخل الاتحاد الأوروبي.

يُذكر أن “سوسيتيه جنرال” سبق أن أطلق عملة مستقرة باليورو عام 2023، لكنها لم تحقق انتشار كبير.

أما الاحتياطي الخاص بالعملة الجديدة فسيُشرف عليه بنك نيويورك، على أن تُحفظ مبدئيا في حسابات نقدية، قبل توجيهها لاحقا إلى استثمارات مدرّة للعائد.

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