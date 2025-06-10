احتمال انخفاض سعر الايثيريوم في الساعات القادمة حسب بعض المحللين: إليكم السبب!

سجل سعر الإيثيريوم ارتفاع ملحوظ حيث ارتفع بنسبة 7% خلال 24 ساعة، ليقترب من مستوى 2700 دولار.

إلا أن بعض المحللين حذروا من احتمال تصحيح قريب قد يدفع بالسعر إلى الهبوط بنسبة تصل إلى 10%، ليصل إلى 2500 أو حتى 2380 دولار، في حال فشل في اختراق مستوى المقاومة 2750 دولار.

أشار المحلل “علي مارتينيز” إلى أهمية إغلاق السعر أو بقاءه مستقر فوق هذا الحاجز، فيما يُظهر مؤشر القوة النسبية (RSI) قيمة تبلغ 71، ما يشير إلى أن الأصل في منطقة ذروة الشراء وقد يواجه تراجع قريبا.

رغم هذه التوقعات السلبية، يرى آخرون سيناريو صعودي ممكن.

توقع “مايكل فان دي بوب” و”CRYPTOWZRD” ارتفاع سعر الإيثيريوم إلى ما بين 3400 و3550 دولار إذا تجاوز حاجز 2800 دولار.

بينما ذهب آخرون، مثل “CryptoELITES” و”جيرت فان لاجن”، إلى سيناريوهات أكثر تفاؤل حيث توقعو أن يصل سعر الايثيريوم إلى 5000 أو حتى 20,000 دولار على المدى الطويل.

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