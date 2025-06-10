عملة "HYPE" ترتفع إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق مع استمرار تجميع الحيتان

سجلت العملة الرقمية “HYPE” ارتفاع تاريخي جديد اليوم 10 يونيو، لتتجاوز بذلك مستوى 41 دولار.

الارتفاع الأخير في سعر العملة الرقمية مدفوع بموجة تراكم وتحميع من كبار المستثمرين وتحسن ملحوظ في معنويات السوق بشكل عام.

هذا الارتفاع تجاوز الذروة السابقة المسجلة في مايو، ويعكس ثقة متجددة في منصة “Hyperliquid” ومنظومتها.

أبرز التحركات المتعلقة بالعملة الرقمية “HYPE” تمثلت في استثمار أحد الحيتان بقيمة تقارب 10 مليون دولار لشراء أكثر من 259 ألف “HYPE”، وفقا لمنصة “Spot on Chain”.

وقد بلغت أرباح هذا المستثمر وحده أكثر من 10 مليون دولار، ما يؤكد الجاذبية المتزايدة للعملة في أوساط كبار المتداولين.

كما رُصد نشاط إضافي من محافظ حوت آخر، حيث جمع ما يزيد عن 99 ألف عملة خلال 24 ساعة، مع أوامر شراء معلقة لآلاف العملات بأسعار منخفضة، مما يعكس توقعات إيجابية باستمرار موجة الصعود.

من حيث الأداء السعري، ارتفع سعر العملة الرقمية “HYPE” بنسبة تفوق 15% خلال 24 ساعة، وبأكثر من 11% خلال أسبوع، متجاوزة أداء السوق بشكل عام.

على مدى شهر، قفز سعر العملة بنسبة 65% لتبلغ قيمتها السوقية أكثر من 13.6 مليار دولار، ما يجعلها ضمن أكبر 15 عملة رقمية.

يُعزى هذا النمو إلى مجموعة من المحفزات، أبرزها ارتفاع الفائدة المفتوحة على “Hyperliquid” إلى 9.37 مليار دولار أواخر مايو، إلى جانب جهود الفريق وتواصله مع لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية لدفع أطر تنظيمية أكثر وضوحا في مجال التمويل اللامركزي.

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