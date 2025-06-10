شركة Turnkey تجمع 30 مليون دولار لتطوير طبقة بنية تحتية مفتوحة للعملات المشفرة

تام شمس - الثلاثاء 10 يونيو 2025 05:26 مساءً - جمعت شركة Turnkey، المتخصصة في البنية التحتية للعملات المشفرة والتي أسسها في عام 2022 مطوّرون سابقون من فريق Coinbase Custody، مبلغ 30 مليون دولار في جولة تمويل من الفئة B لبناء "طبقة بنية تحتية مفتوحة" للعملات المشفرة، وهي خطوة تقول الشركة إنها ستساعد الصناعة على التطور بطريقة مشابهة لتطور الإنترنت.

قاد الجولة صندوق Bain Capital Crypto، وشارك فيها كل من Sequoia Capital وGalaxy Ventures وLightspeed Faction وVariant وWintermute Ventures. وبهذا ترتفع قيمة التمويل الإجمالي الذي حصلت عليه Turnkey إلى 50 مليون دولار.

تتخصص Turnkey في توفير بنية تحتية للمحافظ الرقمية، مما يمكّن من دمج محافظ داخل التطبيقات دون الحاجة إلى الاعتماد على العبارات الأولية القابلة للاختراق. ومن بين عملائها منصّة توقعات السوق Polymarket وسوق NFT الشهير Magic Eden ومنصة تطوير Web3 المعروفة Alchemy.

ووفقًا للإعلان، ستُستخدم الأموال الجديدة لتوسيع فرق الهندسة والمنتجات والاستراتيجية السوقية والعمليات في الشركة. وستركّز Turnkey أيضًا على تطوير بنى تحتية معيارية للمدفوعات، ووكلاء الذكاء الاصطناعي، والتمويل اللامركزي.

قالت الشركة:

"ما زلنا في مرحلة مبكرة. أقل من 10% من سكان العالم يستخدمون العملات المشفرة اليوم، والبنية التحتية تعكس ذلك. لكن الأساسات التي نضعها الآن ستشكّل العقد القادم من التمويل الرقمي."

البنية التحتية للأصول الرقمية في صعود

شهد قطاع البنية التحتية القائمة على البلوكشين اهتمامًا متزايدًا من المستثمرين خلال السنوات الأخيرة. ففي يناير 2022، جمعت شركة Fireblocks، المتخصصة في البنية التحتية للعملات المشفرة، مبلغ 550 مليون دولار، لتصل تقييمها إلى 8 مليارات دولار، وبلغ إجمالي تمويلها 799 مليون دولار.

أما مزود البنية التحتية Blockdaemon، فقد جمع 155 مليون دولار في سبتمبر 2021، ثم تبعها بجولة أخرى بقيمة 207 ملايين دولار في يناير 2022.

وفي مارس الماضي، أعلنت شركة Privy، المنافس المباشر لـTurnkey، عن جولة تمويل رفعت إجمالي تمويلها إلى 40 مليون دولار. وتقدم Privy، مثل Turnkey، محافظ مدمجة تتيح للشركات دمج محافظ بعلامتها التجارية الخاصة مباشرةً داخل تطبيقاتها، مع تقليل التعقيدات مقارنة بالمحافظ غير الحفظية التقليدية.

يتزايد الاهتمام بالبنية التحتية للبلوكشين مع اتساع انتشار الأصول الرقمية واعتمادها على نطاق واسع. ووفقًا لتقرير صادر عن Market Research Future، يُقدّر حجم سوق البنية التحتية للبلوكشين بـ27.4 مليار دولار في عام 2025، ومن المتوقع أن يصل إلى 221.4 مليار دولار بحلول عام 2034، مع معدل نمو سنوي مركب يبلغ 26.1%.

كما أشار التقرير إلى أن استخدامات البلوكشين تتجاوز العملات المشفرة، حيث يمكن أن يُستخدم في تحسين إدارة سلاسل الإمداد، وتوزيع الطاقة بشكل أكثر كفاءة، وتعزيز قدرات التعافي من الكوارث.