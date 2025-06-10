سعر البيتكوين يصل إلى أعلى مستوى له في أسبوعين: التفاصيل

ارتفع سعر البيتكوين خلال الساعات الماضية متجاوزا مستوى 110,500 دولار، وهو أعلى مستوى يبلغه منذ أسبوعين، بعد فترة من التراجع بلغ خلالها 100,400 دولار نتيجة التوترات بين “دونالد ترامب” و”إيلون ماسك”.

تمكن سعر البيتكوين بعدها من التعافي سريعا، حيث استقر لبضعة أيام ضمن نطاق 104,000 إلى 106,000 دولار، قبل أن تبدأ موجة صعود جديدة مطلع الأسبوع، بلغ سعر البيتكوين على إثرها ذروته صباح اليوم الثلاثاء خلال جلسة التداول الآسيوية.

ورغم تراجع طفيف لاحق، لا تزال عملة بيتكوين تسجل مكاسب يومية بنحو 3.5%، مع قيمة سوقية وصلت لـ 2.170 تريليون دولار، وهيمنة تزيد عن 61% على سوق العملات البديلة.

على صعيد العملات الرقمية الأخرى، عادت العملات الرقمية البديلة إلى المنطقة الخضراء، حيث ارتفع سعر عملة HYPE بنسبة 12% واقتربت العملة من أعلى مستوياتها التاريخية، بينما سجلت LINK وSUI وAVAX وSOL وDOGE مكاسب متفاوتة.

فيما حقق سعر الايثيريوم صعود بنحو 8%، ليقترب سعر العملة من 2800 دولار.

أما أبرز الرابحين في قائمة أفضل 100 عملة، فكانت عملة Fartcoin بنسبة ارتفاع بلغت 18%، تليها عملة dogwifhat بنسبة ارتفاع 16% وعملة UNI بارتفاع بنسبة 15%، وعملة AAVE بنسبة 14.4%.

بعد الصعود الأخير، ارتفعت القيمة السوقية الإجمالية للعملات الرقمية بنحو 60 مليار دولار خلال 24 ساعة، لتصل إلى 3.535 تريليون دولار.

اقرأ أيضا:

بينانس تُنهي دعم اثنين من العملات الرقمية: التفاصيل

مجموعة بلوكشين ALTBG تبدأ بيع أسهم بقيمة 300 مليون يورو لتوسيع محفظة البيتكوين خاصتها

