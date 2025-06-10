رئيس هيئة الأوراق المالية الأمريكية ينتقد نهج جينسلر تجاه العملات المشفرة ويدافع عن مبدأ الحفظ الذاتي

تام شمس - الثلاثاء 10 يونيو 2025 02:39 مساءً - وأشار أتكينز في تصريحاته إلى أن الإدارة السابقة للهيئة، في إشارة إلى فترة رئاسة غاري جينسلر، اتبعت نهجًا صارمًا ومفرطًا في التعامل مع الأصول الرقمية، غالبًا من خلال القضايا القضائية. وأضاف أن السياسات المتعلقة بخدمة "التحصيص كمزود خدمة" تحتاج إلى موافقة من الكونغرس لتتمتع بسلطة قانونية دائمة، مؤكدًا أن الحفظ الذاتي للعملات المشفرة يُعد "قيمة أمريكية أصيلة".

وقال أتكينز خلال الجلسة:

"أنا أؤيد منح المشاركين في السوق مرونة أكبر في حفظ أصولهم المشفرة ذاتيًا، لا سيما عندما تؤدي الوساطة إلى فرض تكاليف غير ضرورية أو تقييد القدرة على المشاركة في التحصيص والأنشطة على الشبكة."

وأضاف أن الإدارة السابقة أعاقت الابتكار في محافظ الحفظ الذاتي والتقنيات على الشبكة من خلال إجراءات تنظيمية تُلمّح إلى أن مطوري هذه البرمجيات قد يُعتبرون وسطاء ماليين.

بول أتكينز متحدثًا خلال جلسة "التمويل اللامركزي والروح الأمريكية". المصدر: SEC

تغير في نهج الهيئة منذ مغادرة جينسلر

تُعد هذه الجلسة خامس مائدة مستديرة تنظمها فرقة العمل التابعة لـSEC خلال عام 2025، تحت إشراف المفوضة هستر بيرس، حيث تناولت الجلسات السابقة موضوعات تتعلق بتنظيم تداول العملات المشفرة، الحفظ، ترميز الأصول، والوضع القانوني للتوكنات كأوراق مالية. واعتبارًا من يوم الإثنين، لم تُدرج الهيئة أي جلسات إضافية على جدول فعالياتها.

وفي تعليق لها، قالت مفوضة الهيئة، كارولين كرينشو:

"...لقد قدّمت لنا هذه الجلسات الكثير للتفكير فيه، بصراحة. ورغم أن هذه السلسلة قُدّمت كـ‘سباق ربيعي نحو وضوح تنظيمي للعملات المشفرة’، إلا أنني لست متأكدة مما إذا كنا قد توصلنا إلى شيء يمكن تبسيطه أو حله بسرعة. فمع هذه القضايا المعقدة والمخاطر العالية، من الأفضل أن ننجز الأمور بشكل صحيح لا سريع."

هل تغيّر نهج الهيئة بالكامل في عهد أتكينز وترامب؟

منذ تولي دونالد ترامب الرئاسة ومغادرة غاري جينسلر الهيئة في يناير، بدا أن هيئة الأوراق المالية الأمريكية تتخذ نهجًا مغايرًا في التعامل مع الأصول الرقمية، سواء من خلال سلطتها التنظيمية أو عبر المحاكم.

ففي فبراير، وافقت الهيئة على إسقاط دعوى ضد شركة "كوين بيس" بعد أقل من عامين من التقاضي. وبعدها بشهر تقريبًا، أعلن الرئيس التنفيذي لشركة "ريبل"، براد غارلينغهاوس، أن الهيئة تخلت عن استئناف الحكم القضائي ضد الشركة الصادر عن دعوى تعود لعام 2020.

ومن المتوقع أن تعاني كل من هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) وهيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) من نقص في الكوادر القيادية خلال الفترة المقبلة، مع اقتراب انتهاء مدة بعض المفوضين واستقالة آخرين. ومن المقرر أن تنظر لجنة الزراعة في مجلس الشيوخ يوم الثلاثاء في ترشيح ترامب لـبراين كوينتنز لتولي رئاسة هيئة CFTC.