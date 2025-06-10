هيئة الأوراق المالية الأمريكية تدرس إطارًا للإعفاءات لتعزيز الابتكار في العملات الرقمية

تام شمس - الثلاثاء 10 يونيو 2025 12:47 مساءً - تعمل هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) على تطوير "إعفاء ابتكاري" جديد بهدف تشجيع تطوير مزيد من المنتجات والخدمات القائمة على البلوكشين، وفقًا لما صرح به رئيس الهيئة، بول أتكينز.

وخلال مائدة مستديرة حول العملات الرقمية عقدتها فرقة العمل المعنية بالكريبتو داخل الهيئة، تحت عنوان "التمويل اللامركزي والروح الأمريكية"، أوضح أتكينز، وهو لوبي سابق في مجال العملات الرقمية، أنه وجّه موظفي الهيئة إلى دراسة إطار إعفاء مشروط لتشجيع الابتكار.

إعفاءات مؤقتة لتسريع الابتكار

تهدف هذه الإعفاءات المؤقتة إلى تخفيف بعض المتطلبات التنظيمية عن الشركات الناشئة في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، بشرط الالتزام بمعايير معينة.

وأشار أتكينز إلى أن هذه الخطوة ستُسرّع إدخال المنتجات والخدمات على السلسلة إلى السوق، بينما تعمل الهيئة على مراجعة وتحديث قواعدها وأنظمتها الحالية.

المصدر: US Securities and Exchange Commission

وقال:

"قد يساهم هذا الإعفاء الابتكاري في تحقيق رؤية الرئيس ترامب بجعل أمريكا عاصمة العملات الرقمية على مستوى العالم، من خلال تشجيع المطورين ورواد الأعمال والشركات الراغبة بالامتثال لشروط معينة على الابتكار باستخدام تقنيات البلوكشين داخل الولايات المتحدة".

وفي الوقت نفسه، قال أتكينز إنه طلب من الموظفين النظر في ما إذا كانت تعديلات على القوانين التنظيمية الحالية ستوفر بيئة أكثر مرونة للمصدرين والوسطاء الذين يسعون إلى إدارة أنظمة مالية قائمة على البلوكشين.

وأضاف:

"معظم القوانين الحالية في مجال الأوراق المالية بُنيت على تنظيم المصدرين والوسطاء مثل الوسطاء-التجار، والمستشارين، والبورصات، ووكالات المقاصة، لكن من غير المرجح أن واضعي تلك القوانين قد أخذوا بعين الاعتبار أن برامج برمجية ذاتية التنفيذ قد تحل محل هذه الكيانات."

الإطار التنظيمي للعملات الرقمية لا يزال قيد التطوير

تجدر الإشارة إلى أن فرقة عمل الكريبتو في الهيئة تأسست في 21 يناير الماضي بقيادة الرئيس المؤقت مارك أويدا، الذي كُلّف بوضع إطار تنظيمي واضح للعملات الرقمية.

وفي تصريحات سابقة في 3 يونيو أمام اللجنة الفرعية لاعتمادات مجلس الشيوخ للخدمات المالية، كشف أتكينز أن الهيئة ستنتقل إلى وضع السياسات من خلال آلية "الإشعار والتعليق" بدلًا من تشكيل السياسات من خلال المحاكم.

صرّح بول أتكينز أمام اللجنة الفرعية للمخصصات المالية في مجلس الشيوخ الأمريكي أن عملية صنع السياسات في هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) بدأت تتحوّل نحو نهج "الإشعار والتعليق" في إصدار القواعد التنظيمية. المصدر: .

نهج جديد داخل الهيئة

خلال مداخلته يوم الاثنين، انتقد أتكينز الإدارة السابقة بقيادة غاري غينسلر بسبب أسلوبها في التعامل مع قطاع العملات الرقمية، مشيرًا إلى أنها اعتمدت على "السياسات عبر الدعاوى القضائية" بدلاً من التشريعات.

ومنذ استقالة غينسلر في 20 يناير، تبنت الهيئة نهجًا مختلفًا، حيث ألغت عدة إجراءات إنفاذ كانت قائمة ضد شركات كريبتو، وأصدرت توجيهات بشأن أنشطة التحصيص الشائعة، وأكدت أنها لا تنتهك قوانين الأوراق المالية، كما قدّمت توضيحات بشأن كيفية انطباق القوانين الفيدرالية على قطاع العملات الرقمية.