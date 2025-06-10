منصة Parataxis للاستثمار في العملات الرقمية تسعى للإدراج العام

تام شمس - الثلاثاء 10 يونيو 2025 11:22 صباحاً - تسعى شركة Parataxis Holdings، وهي منصة استثمار في البيتكوين، إلى الإدراج في الأسواق العامة من خلال الاندماج مع شركة استحواذ ذات غرض خاص (SPAC) بقيمة 200 مليون دولار.

فقد وقعت شركة SilverBox Corp IV، المُدرجة في بورصة نيويورك، خطاب نوايا غير ملزم يوم الإثنين مع شركة Parataxis Holdings LLC، التابعة لشركة Parataxis Capital Management، وهي شركة استثمار في الأصول الرقمية تأسست عام 2019.

وتُعد SilverBox Corp IV شركة تابعة لـ SilverBox Capital LLC، التي تأسست في 2020 لتقديم خدمات إدارة استثمارية بديلة ورعاية شركات SPAC.

ويعكس الاندماج المقترح تنامي اهتمام المستثمرين المؤسسيين بالبيتكوين والعملات المشفرة الأخرى.

وفي حال تم المضي قدمًا في الصفقة، فستُدرج منصة Parataxis التي تركز على البيتكوين في الأسواق العامة، حيث ستتخصص الشركة الجديدة في الاستثمارات المؤسسية عالية المستوى في البيتكوين (BTC) والعملات المشفرة، بحسب الإعلان.

وتستهدف الشركة العملاء من المؤسسات الذين يسعون للحصول على تعرض للبيتكوين من خلال استراتيجيات استثمارية حصرية، وتهدف إلى الاستفادة من الطلب المتزايد على البيتكوين كأصل احتياطي واستراتيجي.

منصة عملات رقمية عامة وقابلة للتوسع

قال "جو ريس"، الشريك الإداري المشارك في SilverBox Capital، إن هذا الاندماج يمثل فرصة لتقديم "منصة فريدة وقابلة للتوسع بدرجة عالية لإدارة الأصول الرقمية إلى الأسواق العامة".

وأشار الطرفان إلى أن التركيز الأولي للمنصة سيكون على صفقة قيد التطوير في كوريا الجنوبية، باعتبارها سوقًا "غير مخدومة بالشكل الكافي وتشهد طلبًا كبيرًا على الأصول الرقمية، يمكن تلبيته من خلال إطلاق المنصة المقترحة".