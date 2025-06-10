سعر الإيثيريوم يتجاوز 2700 دولار مع بلوغ الإيثيريوم المُحصَّص أعلى مستوى له على الإطلاق

تام شمس - الثلاثاء 10 يونيو 2025 11:22 صباحاً - سجّل الإيثيريوم المُحصَّص (Staked ETH) رقمًا قياسيًا جديدًا بالتزامن مع استعادة سعر الأصل لمستوى هو الأعلى خلال 12 يومًا، وسط موجة تراكم مؤسسي كبيرة.

فقد بلغ عدد عملات الإيثر (ETH) المُحصَّصة على سلسلة بيكون (Beacon Chain) مستوى قياسيًا جديدًا عند 34.65 مليون ETH يوم الأحد، متجاوزًا الرقم القياسي السابق المسجل في 10 نوفمبر 2024.

وكانت كمية الإيثر المُحصَّصة قد استقرت نسبيًا فوق حاجز 33 مليونًا خلال العام الماضي، لكنها بدأت بالارتفاع مجددًا منذ بداية يونيو، بحسب بيانات مستكشف الشبكة Beaconcha.in.

ويُشير هذا المستوى الأعلى من التحصيص إلى أن عددًا أكبر من حاملي الإيثر لا يعتزمون البيع بالسعر الحالي، مفضلين الاستفادة من العوائد التي يوفرها التحصيص.

الإيثر المُحصَّص يسجل رقمًا قياسيًا جديدًا. المصدر: Beaconcha.in

ما يقارب 30% من المعروض قيد التحصيص

أكدت لوحة بيانات Dune Analytics هذا الرقم القياسي، مشيرة إلى أن 34.8 مليون ETH كان مُحصَّصًا حتى يوم الاثنين، في حين أورد موقع Ultrasound.Money أن الرقم يبلغ 34.7 مليونًا.

وتُشير التحليلات إلى أن الكمية الحالية المُحصَّصة تمثل نحو 28.7% من إجمالي المعروض المتداول من الإيثر، والذي يبلغ 120.8 مليونًا، وذلك بعد عودة الإيثر إلى نمط تضخمي منذ فبراير.

هل التحصيص عبر صناديق ETF بات وشيكًا؟

يأتي هذا الإنجاز في وقت يترقب فيه القطاع موافقة هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) على إدراج صناديق ETF فورية للإيثر تتضمن التحصيص.

وقد رجّح محللون أن تشهد السوق إطلاق صناديق ETF للإيثر المُحصَّص "في غضون الأسابيع القليلة المقبلة"، عقب تقديم REX Shares لطلب تضمن "حلولًا تنظيمية بديلة".

في الوقت ذاته، واصل صندوق BlackRock الرائد iShares Ethereum Trust (رمزه ETHA) شراء كميات كبيرة من الإيثر، محققًا 23 يوم تداول متتالي دون تسجيل أي عمليات سحب، بحسب بيانات Farside Investors.

سعر الإيثر يبلغ أعلى مستوياته في أسبوعين

رغم الأداء السعري المتواضع للإيثر خلال العامين الماضيين – حيث لم يقترب من أعلى مستوياته التاريخية – إلا أن كمية الإيثر المُحصَّصة ارتفعت بنسبة 77% خلال نفس الفترة.

وقد سجلت أسعار الإيثر يوم الثلاثاء ارتفاعًا تجاوز 8%، لتستعيد مستوى 2,700 دولار، وهو أعلى سعر له منذ 29 مايو، أي قبل نحو أسبوعين.

أسعار الإيثر تشهد قفزة خلال الساعات الماضية. المصدر: Cointelegraph



ويُشار إلى أن مستوى 2,700 دولار شكل مقاومة رئيسية أربع مرات خلال الشهر الماضي، ما يعني ضرورة اختراقه للحفاظ على الزخم الصعودي.