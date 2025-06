أسهم البيتكوين والشركات الأمريكية المرتبطة بالكريبتو ترتفع مع إعلان المزيد من الشركات عن خطط لشراء BTC

تام شمس - الثلاثاء 10 يونيو 2025 11:22 صباحاً - ارتفعت الأسهم الأمريكية المرتبطة بالعملات المشفرة جنبًا إلى جنب مع البيتكوين يوم الإثنين، لتنهي جلسة التداول اليومية على مكاسب، مع قيام المزيد من الشركات المدرجة علنًا بإضافة الأصل إلى خزائنها.

أغلقت أكبر أربع شركات تعدين أمريكية للعملات المشفرة وعدد من الشركات الكبرى في القطاع على مكاسب طفيفة في 10 يونيو، وواصلت ارتفاعها بعد ساعات التداول.

سهم شركة Circle Internet Group (الرمز: CRCL)، التي أُدرجت مؤخرًا في ناسداك وتُصدر العملات المستقرة، قفز بنسبة 7% خلال اليوم، مع ارتفاع إضافي بنسبة 2.2% بعد ساعات التداول ليصل إلى 117.79 دولارًا.

كما ارتفع سهم شركة التعدين Core Scientific Inc. (الرمز: CORZ) بنسبة 4.27%، مع زيادة بنسبة 0.87% بعد الإغلاق، في حين سجلت شركتا CleanSpark Inc. مُرمزة (CLSK) وMARA Holdings Inc. مُرمزة (MARA) مكاسب تجاوزت 3% خلال اليوم، وارتفعت بنسبة إضافية تبلغ نحو 1% بعد ساعات التداول.

أما شركة Riot Platforms Inc. مُرمزة (RIOT)، فحققت مكاسب بنسبة 2.74%، تلتها زيادة بنسبة 1.2% بعد الإغلاق.

تأتي هذه المكاسب مع صعود سعر البيتكوين (BTC) بنسبة 4% خلال اليوم الماضي ليصل إلى 110,150 دولارًا، مقتربًا من ذروته الأخيرة عند 112,000 دولار التي سجلها في 22 مايو، حيث هدأت التوترات في الأسواق بعد انطلاق محادثات تجارية بين الولايات المتحدة والصين في المملكة المتحدة.

اخترق سعر البيتكوين حاجز 110,000 دولار في وقت مبكر من جلسة التداول الآسيوية يوم الإثنين. المصدر: Cointelegraph Markets Pro.

Robinhood تتراجع بعد استبعادها من مؤشر S&P 500

في الوقت الذي شهدت فيه معظم الأسهم المرتبطة بالكريبتو ارتفاعًا، شكّلت Robinhood Markets Inc. مُرمزة (HOOD) استثناءً نادرًا، إذ انخفض سهمها بنسبة 2% تقريبًا ليصل إلى 73.40 دولارًا، بعد أن قررت S&P Dow Jones Indices عدم إجراء تغييرات على عضوية مؤشر S&P 500 في مراجعتها الفصلية.

قد ارتفع السهم بنسبة طفيفة بلغت نحو 0.8% بعد ساعات التداول يوم الاثنين. المصدر: Google Finance

وكانت هناك تكهنات بأن Robinhood ستُضاف إلى المؤشر، الذي يتتبع أكبر 500 شركة أمريكية مدرجة ويُعتبر بمثابة دفعة قوية لسعر السهم، إلا أن المؤشر بقي دون تعديل.

في المقابل، قفز سهم منصة التداول المنافسة eToro Group Ltd. مُرمزة (ETOR)، التي أدرجت في السوق مؤخرًا، بنسبة 10.5% خلال اليوم، وواصل ارتفاعه بنسبة 2.4% بعد الإغلاق ليصل إلى 77.79 دولارًا، في حين حققت شركة Coinbase Global Inc. (COIN) مكاسب متواضعة بنسبة 2% لتغلق عند 256.63 دولارًا.

الشركات العامة تواصل شراء البيتكوين

أدى صعود البيتكوين هذا العام إلى موجة من عمليات الشراء من قبل شركات مدرجة، تسعى إلى تعزيز قيمة أسهمها من خلال حيازة الأصل.

ومن بين آخر المنضمين إلى هذا الاتجاه، شركة BitMine Immersion Technologies Inc. مُرمزة (BMNR) المتخصصة في تأجير معدات تعدين البيتكوين، والتي أعلنت يوم الإثنين عن شرائها لأول مرة 100 بيتكوين للاحتفاظ بها في الاحتياطي، وذلك بعد عرض أسهم الأربعاء الماضي الذي استهدف جمع 18 مليون دولار.

المصدر: Bitmine Immersion Technologies, Inc.

وعلى الرغم من الإعلان، فقد أغلق سهم BitMine يوم الإثنين على انخفاض بنسبة 8.7%، قبل أن يتعافى بنسبة 5.2% بعد ساعات التداول ليصل إلى 7.25 دولارًا.

من جهة أخرى، ارتفعت أسهم شركة إدارة الطاقة KULR Technology Group Inc. مُرمزة (KULR) بنسبة 4.2% بعد إعلانها يوم الإثنين عن شراء بيتكوين إضافي بقيمة 13 مليون دولار، مما رفع إجمالي حيازاتها إلى 920 بيتكوين بمتوسط سعر شراء يبلغ 98,760 دولارًا لكل وحدة.