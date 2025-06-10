أمازون تضاعف استثماراتها في الذكاء الاصطناعي بمشروع بقيمة 20 مليار دولار في بنسلفانيا

تام شمس - الثلاثاء 10 يونيو 2025 11:22 صباحاً - تخطط شركة أمازون لاستثمار 20 مليار دولار في ولاية بنسلفانيا الأمريكية لإنشاء مركزَي بيانات جديدين بهدف توسيع بنيتها التحتية للذكاء الاصطناعي.

ولا تزال أماكن المراكز قيد الدراسة، إذ تُعد كل من بلدتي سالم وفولز من أبرز الخيارات، لكن مجتمعات أخرى في الولاية ما زالت قيد النظر، وفقًا لبيان صادر عن أمازون في 9 يونيو.

ويأتي هذا الإعلان في ظل احتدام سباق التسلّح بالذكاء الاصطناعي بين الشركات خلال هذا العام؛ إذ أفادت تقارير أن "ميتا" دخلت في محادثات في فبراير لإنشاء حرم بيانات لمشاريع الذكاء الاصطناعي، بينما أعلنت "أوبن إيه آي" في يناير عن خطط لاستثمار 500 مليار دولار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي خلال السنوات الأربع المقبلة.

برامج تدريب وتعليم ضمن المشروع

إلى جانب إنشاء مراكز البيانات، قالت أمازون إنها دخلت في شراكة مع مؤسسات تعليمية ومنظمات مهنية في بنسلفانيا لإنشاء مراكز تدريب تدعم الوظائف المتعلقة ببنية الحوسبة السحابية التحتية.

المصدر: Amazon

وستشمل هذه البرامج التدريبية برامج تأهيل فنيي مراكز البيانات، وورش عمل لدمج الألياف البصرية، بالإضافة إلى مبادرات توعية وتعلم في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM) لطلاب المدارس من الصفوف الابتدائية وحتى الثانوية.

وقالت أمازون إن جهودها تهدف إلى تعزيز موقع الولايات المتحدة كقائد عالمي في سباق الذكاء الاصطناعي المتسارع، مشيرة إلى أن:

"استثماراتنا الاستراتيجية في البنية التحتية للحوسبة المتقدمة والأجهزة المتخصصة للذكاء الاصطناعي تبني العمود الفقري التكنولوجي للجيل المقبل من الذكاء الاصطناعي التوليدي والذاتي، وتساعد في ترسيخ موقع أمريكا في طليعة الابتكار العالمي."

أمازون وعمالقة التكنولوجيا يوسعون بصمتهم في الذكاء الاصطناعي

قدّمت أمازون التزامًا مماثلًا في ولاية نورث كارولاينا في 4 يونيو من خلال استثمار بقيمة 10 مليارات دولار لتوسيع بنيتها التحتية لمراكز البيانات بما يخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية.

وقد بدأت شركات أمريكية عدة بتكثيف استثماراتها في الذكاء الاصطناعي. ففي 29 مايو، انضمت "ميتا" إلى قائمة متزايدة من الشركات التي تطور تقنيات ذكاء اصطناعي لصالح الجيش الأمريكي، بعدما أبرمت اتفاقية لتطوير تقنيات واقع افتراضي ومعزز مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

وفي المقابل، قال الرئيس التنفيذي لشركة "نيفيديا"، جنسن هوانغ، في نوفمبر إن شركته تركز على أن تكون في طليعة الذكاء الاصطناعي الذاتي (agentic AI)، بينما أعلنت "مايكروسوفت" في سبتمبر عن إنشاء مركزين للذكاء الاصطناعي في أبو ظبي.

شركات تعدين العملات المشفرة تتحول إلى الذكاء الاصطناعي

بدأت شركات تعدين البيتكوين (BTC) أيضًا بتنويع مصادر دخلها من خلال تحويل بعض مواردها نحو تشغيل نماذج اللغة الكبيرة كثيفة الحوسبة.

فعلى سبيل المثال، عيّنت شركة Riot Platforms ثلاثة أعضاء جدد في مجلس إدارتها في فبراير، أحدهم يمتلك خبرة في تحويل موارد تعدين البيتكوين نحو الحوسبة عالية الأداء. كما حولت شركات Hive Digital وHut 8 وIris Energy أجزاء من عملياتها إلى الذكاء الاصطناعي والحوسبة الفائقة العام الماضي.

وفي أكتوبر، باعت شركة TeraWulf حصتها في منشأة تعدين بيتكوين مقابل 92 مليون دولار، خصصت منها لبناء مراكز بيانات للذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء.

ووفقًا لتقرير أصدرته VanEck في أغسطس، فإن تحويل 20% من طاقة شركات تعدين البيتكوين المدرجة إلى الذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء بحلول عام 2027 قد يحقق أرباحًا سنوية إضافية تصل إلى 13.9 مليار دولار على مدار 13 عامًا.