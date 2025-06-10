تام شمس - الثلاثاء 10 يونيو 2025 09:46 صباحاً - خمسة محتالين بالعملات المشفرة يقرّون بالذنب في مخطط احتيالي بقيمة 37 مليون دولار يستهدف الأمريكيين

أقرّ خمسة رجال بالذنب لدورهم في مخطط احتيالي دولي بالعملات المشفرة بقيمة 36.9 مليون دولار استهدف أمريكيين، حيث تم إرسال الأموال في النهاية إلى مركز احتيال بالعملات المشفرة في كمبوديا.

وقال مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة المركزية من كاليفورنيا يوم الاثنين إن المحتالين استخدموا شركات وهمية وحسابات مصرفية أمريكية لجمع الأموال المسروقة، قبل تحويلها إلى عملة "تيثر" (USDT) وإرسالها إلى محفظة عملات مشفرة يسيطر عليها أفراد في كمبوديا.

وتعكس هذه الإقرارات بالذنب تشديد الحكومة الأمريكية على ملاحقة عصابات الاحتيال وغسل الأموال المرتبطة بالعملات المشفرة، لا سيما تلك التي يُشتبه بصلتها بجماعة لازاروس الكورية الشمالية المدعومة من الدولة.

المصدر: US Justice Department Criminal Division

المتهمون، وهم جوزيف وونغ، وييتشينغ زانغ، وخوسيه سوماريبا، وشينغشينغ هي، وجينغليانغ سو، تواصلوا مع الضحايا مباشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات المراسلة وتطبيقات المواعدة، وأجروا محادثات طويلة وحتى مكالمات صوتية معهم لكسب ثقتهم وإقناعهم بالاستثمار في مشروعهم الزائف للعملات المشفرة.

وذكر بيان وزارة العدل أن "المحتالين كانوا يخبرون الضحايا بأن استثماراتهم تحقق أرباحًا، في حين أن تلك الأموال كانت تُسرق ولم يتم استثمارها إطلاقًا".

كان المتهمون موزعين بين الولايات المتحدة وإسبانيا والصين وتركيا.

كيف عملت شبكة غسل الأموال؟

أنشأ سوماريبا وهي الشركة الوهمية "Axis Digital" وفتحوا حسابًا في بنك Deltec في جزر الباهاما لتلقي أموال الضحايا.

أما سو، فقد شغل منصب مدير وساعد في تحويل الأموال إلى USDT، بينما كان وونغ يدير شبكة لغسل الأموال قام من خلالها بتحويل الأموال إلى حسابات مصرفية دولية.

في الوقت نفسه، كان زانغ يدير حسابين مصرفيين أمريكيين تم استخدامهما لمعالجة الأموال غير المشروعة.

في النهاية، تم تحويل الأموال إلى قادة مركز الاحتيال في كمبوديا، وفقًا للادعاء الأمريكي.

عقوبات محتملة بالسجن

يواجه زانغ، المعتقل منذ مايو 2024، ووونغ عقوبة بالسجن لمدة تصل إلى 20 عامًا بعد إقرارهما بالذنب في تهمة التآمر لغسل الأموال.

أما المتهمون الثلاثة الآخرون، فقد يواجهون أحكامًا بالسجن تصل إلى خمس سنوات بعد إقرارهم بالذنب في تهمة التآمر لتشغيل خدمة مالية غير مرخصة.

وقال مكتب الادعاء إن سو، المعتقل منذ نوفمبر 2024، من المقرر أن تُعقد جلسة النطق بحكمه في 17 نوفمبر.

وبذلك، يرتفع عدد من أقروا بالذنب في هذه القضية إلى ثمانية، بمن فيهم دارين لي ولو زانغ، اللذان أقرا العام الماضي بتهم تتعلق بغسل الأموال.

وزارة الخزانة الأمريكية تسعى إلى عزل Huione

تزامن ذلك مع مساعي وزارة الخزانة الأمريكية لقطع وصول مجموعة Huione، التي تتخذ من كمبوديا مقرًا لها، إلى النظام المصرفي الأمريكي، بعد اتهامها بالمساعدة في غسل الأموال لصالح جماعة لازاروس الكورية الشمالية.

وفي 1 مايو، اقترحت شبكة مكافحة الجرائم المالية التابعة للخزانة الأمريكية (FinCEN) حظر المؤسسات المالية من التعامل مع أي حسابات مرتبطة بمجموعة Huione.

وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن مجموعة Huione أصبحت "السوق المفضلة للجهات السيبرانية الخبيثة" مثل جماعة لازاروس، التي "سرقت مليارات الدولارات من الأمريكيين".

وفي 13 مايو، تم تعطيل حساب تابع لـ Huione يُدعى Haowang Guarantee على تيليغرام، حيث كان يستخدمه للتنسيق في عمليات غسل الأموال.

ومع ذلك، ذكرت شركة TRM Labs لتحليلات البلوكتشين أن هناك صلات سلوكية ومالية بين Haowang Guarantee وخدمة أخرى تُدعى Xinbi على تيليغرام، ما يشير إلى أن الشبكة ربما وجدت طريقة للالتفاف على الحظر.