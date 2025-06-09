بينانس تُنهي دعم اثنين من العملات الرقمية: التفاصيل

أعلنت منصة بينانس عن إنهاء دعم عمليات الإيداع والسحب لعملتين رقميتين عبر شبكات محددة، وذلك ابتداء من يوم 16 يونيو الساعة 11:00 صباحا بتوقيت المملكة العربية السعودية.

العملات الرقمية المتأثرة هي:

Stafi (FIS) عبر بلوكشين بينانس.

Measurable Data Token (MDT) عبر بلوكشين بينانس.

وأكدت المنصة أن أي إيداعات تتم باستخدام هذه الشبكات بعد الموعد المحدد قد لا تُضاف إلى الرصيد، وقد تؤدي إلى خسارة العملات.

لذا، دعت المستخدمين إلى سحب أو تحويل أرصدتهم قبل التاريخ المحدد، مشيرة إلى إمكانية استخدام شبكات بديلة لا تزال مدعومة.

ورغم أن البيان لم يوضح سبب مباشر لإيقاف الدعم، إلا أن العديد من المحللين يرون ويرجّحون أن هذا القرار يأتي ضمن جهود بينانس المستمرة لتبسيط بنيتها التشغيلية وتحسين كفاءة الشبكة.

يتزامن هذا الإجراء مع إدراج العملتين FIS وMDT مؤخرا في قائمة العملات الرقمية المراقبة الخاصة بالمنصة، إلى جانب عملات رقمية أخرى مثل BIFI وKMD، ما يشير إلى احتمال عدم استيفائها لمعايير الإدراج المعتمدة لدى بينانس.

وفي سياق متصل، أعلنت المنصة أيضا عن إلغاء أربعة أزواج تداول فوري لأسباب تتعلق بانخفاض السيولة وحجم التداول، ضمن مراجعتها الدورية الرامية إلى الحفاظ على جودة السوق وحماية المستخدمين.

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