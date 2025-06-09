Coinbase تعلن معالجتها لمشكلة تجميد الحسابات وتصفها بـ"القضية الكبرى"

تام شمس - الاثنين 9 يونيو 2025 08:16 مساءً - قال الرئيس التنفيذي لـ Coinbase، براين أرمسترونغ، إن منصة التداول خفّضت نسبة تجميد الحسابات غير الضرورية بنسبة 82%، بعد تحديدها كـ"مشكلة رئيسية" تؤثر على المستخدمين.

وفي منشور له عبر منصة X بتاريخ 6 يونيو، أقرّ أرمسترونغ بأن تجميد الحسابات كان مشكلة قائمة "لفترة أطول مما هو مقبول"، مؤكدًا أن حلها بات أولوية قصوى للشركة.

وأضاف: "لقد تم تقليص المشكلة بنسبة 82% حتى الآن، وهناك تحسينات إضافية قادمة. سنوافيكم بالتحديثات مع طرح المزيد من التحسينات". كما دعا المستخدمين الذين لا تزال حساباتهم مجمّدة إلى التواصل مع دعم Coinbase.

يعاني مستخدمو Coinbase منذ سنوات من تجميد الحسابات بشكل مفاجئ، ما قد يستمر لأشهر أو حتى أكثر، ما دفع بعضهم إلى التخلي عن استخدام المنصة. وقد تضررت ثقة العملاء في المنصة مؤخرًا بسبب خرق أمني كشف عن بيانات أكثر من 70,000 حساب.

انخفاض القيود بفضل نماذج محسّنة

عزا أرمسترونغ الفضل في هذا التقدم إلى دور ليفي، أحد أعضاء فريق المنتجات في Coinbase، والذي انضم إلى الشركة في أبريل بهدف أساسي هو معالجة مشكلة القيود على الحسابات.

المصدر: Brian Armstrong

وفي منشور منفصل، أوضح ليفي أن معظم التحسينات جاءت نتيجة "استثمارات كبيرة" في نماذج التعلم الآلي والبنية التحتية.

وقال: "قمنا بتحسين دقة واسترجاع النماذج بشكل كبير، ونحن نلاحظ انخفاضًا في عدد القيود والتجميدات نتيجة لذلك".

وأشار كل من أرمسترونغ وليفي إلى أن Coinbase ستواصل فرض القيود على الحسابات بموجب أوامر قضائية أو عقوبات رسمية امتثالًا للقانون.

رغم التقدم، أقر ليفي بأن هناك الكثير من العمل المتبقي، وقال إن تجربة القيود على الحسابات لا تزال دون المستوى المطلوب — حتى بالنسبة له كمستخدم لـ Coinbase.

المستخدمون يشكون من فترات تجميد طويلة

ردًا على منشور أرمسترونغ، ذكر أحد المستخدمين على X أنه تم منعه بالكامل من الوصول إلى حسابه في Coinbase لأكثر من عامين، بينما قال آخر إنه هجر المنصة بعد أن واجه تجميدًا استمر ثمانية أشهر.

وعلّق مستخدم ثالث بأن صعوبة الوصول إلى خدمة العملاء تساهم في إطالة الأزمة، قائلاً: "من الصعب جدًا التحدث إلى موظف دعم مباشر في Coinbase… وقد يستغرق الأمر وقتًا طويلًا للوصول إلى أحدهم."

تخطط Coinbase لتعزيز تدابير الأمان بعد أن كشف تقرير عن قيام جهات خبيثة برشوة بعض موظفي خدمة العملاء في الخارج للحصول على صور بطاقات هوية وعناوين أكثر من 70,000 مستخدم في ديسمبر الماضي وهو الحادث الذي لم يُكشف عنه إلا في منتصف مايو.

وقال أحد المستخدمين إن صديقًا لعائلته فقد عملات بيتكوين (BTC) وإيثر (ETH) في عملية احتيال يُعتقد أنها مرتبطة بهذا الخرق الأمني.

تظل Coinbase من أكبر منصات التداول في العالم، إذ تضم أكثر من 100 مليون مستخدم، كما أنها الجهة الحافظة الأساسية لصناديق بيتكوين المتداولة الفورية (spot ETFs) في السوق الأمريكية.