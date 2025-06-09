مجموعة بلوكشين ALTBG تبدأ بيع أسهم بقيمة 300 مليون يورو لتوسيع محفظة البيتكوين خاصتها

أعلنت مجموعة بلوكشين (ALTBG)، المدرجة في بورصة باريس والمتخصصة في حلول حفظ وتخزين البيتكوين، عن إطلاق برنامج لزيادة رأس المال بقيمة تصل إلى 300 مليون يورو (نحو 342.5 مليون دولار)، بهدف توسيع محفظتها من البيتكوين.

يتم تنفيذ البرنامج بالتعاون مع شركة إدارة الأصول الفرنسية “TOBAM”، وهي مستثمر طويل الأجل في البيتكوين وفي مجموعة بلوكشين نفسها.

يتيح البرنامج لشركة “TOBAM” شراء أسهم جديدة مباشرة من السوق، وفقا لتقديراتها وبناء على ظروف التداول اليومية.

يتم تحديد سعر السهم على أساس أعلى قيمة بين سعر إغلاق اليوم السابق أو المتوسط المرجح بالحجم، مع تقييد حجم الشراء بنسبة لا تتجاوز 21% من حجم التداول اليومي.

تهدف الشركة إلى توجيه العائد الناتج من بيع الأسهم لشراء البيتكوين، ما يعزز استراتيجيتها في زيادة عدد عملات البيتكوين لكل سهم على المدى الطويل.

وكانت مجموعة البلوكشين قد بدأت في شراء البيتكوين منذ نوفمبر، وتمكنت حتى 3 يونيو من جمع 1471 بيتكوين بمتوسط سعر يبلغ 102,507 دولار للعملة.

يُشار إلى أن “TOBAM” لا تعمل كوسيط في هذا البرنامج، بل تشتري الأسهم لصالحها الخاص دون تعويض مباشر من الشركة.

وفي حال تنفيذ البرنامج بالكامل وفق الأسعار الحالية، قد ترتفع حصة “TOBAM” في الشركة من 3% إلى أكثر من 39%.

كما من المقرر أن يصوت المساهمون في 10 يونيو على مقترح لزيادة الحد الأقصى لبرنامج رأس المال إلى 500 مليون يورو.

على إثر الإعلان، ارتفع سهم الشركة بنسبة 20% ليصل إلى 4.9 يورو، ما رفع قيمة الشركة السوقية إلى نحو 543 مليون يورو.

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