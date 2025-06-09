مجددا شركة "ستراتيجي" تشتري بيتكوين بقيمة 110 مليون دولار

أعلنت شركة “ستراتيجي”، بقيادة “مايكل سايلور”، عن تنفيذ عملية شراء جديدة أضافت بموجبها 1045 بيتكوين إلى محفظتها، بقيمة إجمالية بلغت نحو 110.2 مليون دولار، بسعر متوسط قدره 105,426 دولار للعملة.

تأتي هذه الخطوة في سياق نهج استثماري مستمر تنتهجه الشركة لتعزيز احتياطيها من البيتكوين، والتي بلغت حتى تاريخ أمس 582,000 عملة، تم شراؤها بمتوسط سعر قدره 70,086 دولار، ما رفع القيمة الإجمالية لحيازات الشركة إلى نحو 41 مليار دولار.

وفقا للبيانات، حققت الشركة منذ بداية العام عائدا نسبته 17.1% على استثماراتها في العملة.

عملية الشراء الأخيرة ليست مفاجئة، إذ تأتي ضمن استراتيجية واضحة لتنويع الأصول باستخدام البيتكوين، والتي يراها “سايلور” أصل احتياطي طويل الأمد.

يواصل “سايلور” التعبير عن تفاؤله تجاه مستقبل العملة، مشيرا إلى توقعه بأن يصل سعر البيتكوين إلى مليون دولار بمجرد أن تبدأ مؤسسات “وول ستريت” بتخصيص ما نسبته 10% من احتياطياتها للعملة الرقمية البيتكوين.

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