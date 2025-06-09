اختلال غير طبيعي بين مراكز بيع وشراء البيتكوين يؤدي إلى تصفية مراكز بقيمة 40 مليون دولار

شهد سعر البيتكوين ارتفاع مفاجئ تجاوز 107,000 دولار، لكن هذا الصعود لم يكن مجرد تحرك فني عابر، بل ارتبط بعملية تصفية ضخمة قلبت موازين البيع على المكشوف بشكل غير معتاد.

وفقا لبيانات “CoinGlass”، تم تصفية أكثر من 39 مليون دولار خلال الساعات القليلة الماضية، منها 38.95 مليون دولار من مراكز البيع، مقابل 73 ألف دولار فقط من مراكز الشراء.

هذا الفارق الكبير يمثل انحراف بنسبة 53,247% لصالح الشراء، ما يعد من أكثر حالات التصفية غير المتوازنة التي سُجّلت في سوق الكريبتو منذ فترة طويلة.

إجمالي التصفية على مستوى سوق العملات المشفرة بلغ نحو 65.49 مليون دولار خلال 24 ساعة الأخيرة، منها أكثر من 61.6 مليون دولار من صفقات البيع على المكشوف.

ورغم تأثر العملات الرقمية البديلة مثل الايثيريوم وسولانا وDOGE، إلا أن عملة البيتكوين كانت المحرك الرئيسي، سواء من حيث الحجم أو الأثر النسبي.

تحولت خريطة السوق إلى اللون الأحمر القاتم، في إشارة واضحة إلى الضغط الشديد على مراكز البيع.

شملت التصفية أيضا عملات رقمية بديلة مثل PEPE وSUI، ما يدل على أن العديد من المضاربين فوجئوا بالارتفاع السريع وغير المعتاد.

من المرجح أن يكون هذا الاندفاع مرتبط بعوامل خارجية، من أبرزها تجدد المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين في لندن، والتي ربما أعادت تعزيز شهية المخاطرة لدى المستثمرين على نطاق عالمي.

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