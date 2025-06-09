ارتفاع سعر البيتكوين BTC وتجاوز مستوى 107 ألف دولار: إليكم السبب وراء الصعود الأخير

ارتفع سعر البيتكوين (BTC) مساء اليوم خلال جلسة التداول الأوروبية، ليتجاوز حاجز 107,000 دولار، وذلك بالتزامن مع استئناف المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين في لندن.

وكان السعر قد استقر دون مستوى 106,000 دولار خلال ساعات الصباح، قبل أن يدفع النشاط الشرائي المكثف السوق إلى الأعلى، مع تصفية مراكز بيع تجاوزت قيمتها 60 مليون دولار في غضون أربع ساعات فقط.

وتزامن هذا الصعود مع تنفيذ صفقة كبيرة على منصة التداول اللامركزية “Hyperliquid”، حيث تم إيداع أكثر من 5 مليون دولار من عملة USDC، وفتح مركز شراء باستخدام رافعة مالية قدرها 20 ضعفا.

ورغم عدم وجود رابط مؤكد بين هذه الصفقة والارتفاع الأخير، تشير التقديرات إلى أن التفاؤل المتجدد بشأن حل محتمل للنزاع التجاري بين واشنطن وبكين قد لعب دور رئيسي.

حيث وصل وفدا البلدين إلى لندن تمهيدا لبدء جولة جديدة من المفاوضات، يقودها من الجانب الأمريكي وزير الخزانة “سكوت بيسنت”، ومن الجانب الصيني نائب رئيس مجلس الدولة “هي ليفينج”.

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