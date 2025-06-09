أسهم Metaplanet تقفز بعد خطة لشراء بيتكوين بقيمة 5.4 مليارات دولار

تام شمس - الاثنين 9 يونيو 2025 06:46 مساءً - قفزت أسهم شركة الاستثمار اليابانية Metaplanet مع افتتاح السوق، بعد إعلانها عن خطة لجمع 5.4 مليارات دولار بهدف شراء عملة البيتكوين.

شهد سهم Metaplanet (رمزه: 3350T) ارتفاعًا بأكثر من 12% في جلسة تداول 9 يونيو، حيث تم تداوله عند 1,505 ين (10.42 دولارات)، وفقًا لبيانات Google Finance. وبلغ السهم ذروته خلال الجلسة عند 1,641 ين (11.36 دولارًا)، أي بزيادة قدرها 22%.

وفي بيان نُشر بتاريخ 6 يونيو حول برنامج حقوق شراء الأسهم، حدثت الشركة خطتها الخاصة باقتناء البيتكوين (BTC)، رافعةً هدفها من 21,000 بيتكوين إلى 210,000 بيتكوين بحلول نهاية عام 2027.

ارتفع سهم Metaplanet بنسبة 24% خلال الأيام الخمسة الماضية، بعد إعلانها عن نيتها شراء كميات أكبر من البيتكوين. المصدر: Google Finance

وإذا نجحت في تنفيذ هذه الخطة، فستصبح Metaplanet ثاني أكبر شركة مدرجة من حيث حيازة البيتكوين، بعد شركة "Strategy" المملوكة لمايكل سايلور، وفقًا لبيانات Bitbo.

خطة Metaplanet "555 مليون"

تمتلك Metaplanet حاليًا 8,888 بيتكوين، بعد إعلانها الأخير عن شراء 1,088 بيتكوين في 2 يونيو.

وبموجب خطتها الجديدة المسماة "555 مليون"، تهدف الشركة إلى شراء 201,112 بيتكوين إضافي بحلول عام 2027، بتكلفة تتجاوز 21 مليار دولار. وقد كشفت عن نيتها حيازة 100,000 بيتكوين بحلول عام 2026.

المصدر: Simon Gerovich

المصدر: Simon Gerovich

وفي السابق، بموجب خطتها المسماة "21 مليون"، كانت الشركة تخطط لحيازة 21,000 بيتكوين فقط بحلول نهاية 2026، دون خطة واضحة لشراء المزيد.

كانت Metaplanet قد أعلنت لأول مرة عن شرائها البيتكوين في 22 يوليو 2024، وقفز سهمها حينها بنسبة 19% ليصل إلى 173 ين (1.10 دولار). ومنذ أول عملية شراء وحتى الآن، ارتفع سعر السهم بأكثر من 1,744%.

شركة Strategy تتصدر المشهد

عدد متزايد من الشركات بات يضيف البيتكوين إلى ميزانياته العمومية، وآخرها شركة الترفيه الكورية الجنوبية K Wave Media التي أعلنت عن هذه الخطوة في 4 يونيو.

وتُظهر بيانات Bitbo أن خزائن الشركات من البيتكوين باتت تحتفظ بأكثر من 3 ملايين بيتكوين، بقيمة تتجاوز 342 مليار دولار، من أصل ما يزيد على 19 مليون بيتكوين متداول حاليًا.

وأشار تقرير صادر عن "ستاندرد تشارترد" في 3 يونيو إلى أن 61 شركة مدرجة تملك حاليًا مجتمعةً ما نسبته 3.2% من إجمالي المعروض النهائي المتوقع للبيتكوين.

نتائج متباينة لأسعار الأسهم بعد خطط الشراء

شهدت شركات أخرى قفزات مماثلة في أسهمها بعد إعلان نيتها شراء البيتكوين. فشركة Blockchain Group الفرنسية، التي بدأت شراء البيتكوين في 5 نوفمبر، ارتفع سهمها بنسبة 225% ليصل إلى 0.48 يورو (0.52 دولار).

وفي إندونيسيا، ارتفعت أسهم شركة التكنولوجيا المالية DigiAsia Corp بنسبة 91% بعد إعلانها نية جمع 100 مليون دولار لبدء شراء البيتكوين.

لكن لم يكن النجاح حليف الجميع؛ إذ لم تحقق شركة الوساطة النرويجية K33 قفزة مماثلة، حيث تراجع سهمها بنسبة 1.96% بعد إعلانها نيتها شراء البيتكوين في 28 مايو.

أما شركة ألعاب الفيديو GameStop، فقد ارتفعت أسهمها بنسبة 12% تقريبًا في 26 مارس بعد إعلانها خططًا لشراء البيتكوين، لكنها تراجعت بنسبة 11% في 11 مايو بعد تنفيذ أول عملية شراء شملت 4,710 بيتكوين.