عملة USDT المستقرة تظهر على ملصقات الأسعار في متجر بوليفي

تام شمس - الاثنين 9 يونيو 2025 04:01 مساءً - شارك الرئيس التنفيذي لشركة Tether، باولو أردوينو، صورًا لسلع تُعرض بأسعار مقومة بعملة USDt المستقرة التابعة للشركة في متجر بمطار بوليفي، في إشارة إلى الاستخدام غير الرسمي المتزايد للعملة الرقمية وسط تدهور الاقتصاد المحلي.

في منشور على منصة X يوم السبت، نشر أردوينو صورًا لمنتجات مثل النظارات الشمسية والحلويات تُعرض بأسعار بعملة USDt مُرمز (USDT) في بوليفيا. وظهرت في إحدى الصور لافتة موجهة إلى الزبائن تنص على ما يلي:

"منتجاتنا مقومة بـ USDT (Tether)، وهي عملة مشفرة مستقرة ذات سعر مرجعي يتم تحديده يوميًا من قبل البنك المركزي البوليفي، استنادًا إلى السعر في منصة Binance (وهي منصة تداول عملات مشفرة)."

وأوضحت اللافتة أن الزبائن يمكنهم الدفع إما بالعملة المحلية (البوليفيانو) أو بالدولار الأمريكي، بينما يُستخدم USDT كمعيار لتحديد سعر صرف الدولار مقابل البوليفيانو.

المصدر: Paolo Ardoino

شعبية متزايدة لـ USDT في بوليفيا

تُظهر الصور الملتقطة من متجر Duty Fly وهو متجر معفى من الرسوم الجمركية داخل المطار استخدام عملة USDT بشكل فعلي في عرض الأسعار. ولم يصدر أي تعليق من Tether أو من المتجر حتى وقت نشر الخبر.

من غير الواضح مدى انتشار استخدام USDT كمرجع تسعير في أنحاء البلاد، لكن تقارير أخرى تشير إلى تزايد شعبيته. ففي أواخر أكتوبر 2024، بدأ بنك BISA أحد البنوك الكبرى في بوليفيا تقديم خدمة حفظ عملة USDT، مما أتاح لعملائه شراءها وبيعها وتحويلها من خلال البنك.

الاقتصاد البوليفي على حافة الانهيار

يعاني الاقتصاد البوليفي من تدهور حاد. فقد انخفضت الاحتياطيات الأجنبية القابلة للاستخدام من 15 مليار دولار في عام 2014 إلى 1.98 مليار دولار فقط في ديسمبر 2024، وهو ما يعادل أقل من 3 أشهر من الواردات. من هذا المبلغ، يقل النقد السائل عن 50 مليون دولار، فيما الباقي ذهب.

تشهد البلاد انتشارًا واسعًا للسوق السوداء لتبادل الدولار، حيث وصل سعر الصرف في الشارع إلى نحو 10 بوليفيانو لكل دولار بحلول منتصف 2024، مقارنة بالسعر الرسمي البالغ حوالي 7 بوليفيانو للدولار الأمريكي.

مخطط سعر صرف الدولار/البوليفيانو. المصدر: Google Finance

وتنفق الحكومة البوليفية نحو 56 مليون دولار أسبوعيًا على واردات الوقود، ورغم ذلك تعاني من نقص كبير على المستوى الوطني. وبلغ معدل التضخم في مؤشر أسعار المستهلك 14.6% في مارس 2025.

وفي إحدى الصور التي نشرها أردوينو، ظهر سعر عبوة بسكويت Oreo يتراوح بين 15 و22 USDT، ما يعكس التدهور الكبير في القوة الشرائية للعملة المحلية.